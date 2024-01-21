Больше 20 крушений: самолету, в котором разбились супруги из Волгодонска, было 45 лет

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Накануне вечером крушение в Афганистане потерпел частный джет Falcon 10. На его борту находились Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска. Самолет летел из Таиланда в Москву. В столице Анна Евсюкова должна была получить лечение от болезни, которая развилась в Таиланде.
По предварительным данным, из-за проблем с топливом и двигателями самолет потерпел крушение. Из шести человек, находившихся на борту, четверо выжили. Однако входят ли в их число Евсюковы, пока неизвестно.
Реактивный самолет Falcon 10B был разработан французской компанией Dassault Aviation в 1970 году. В него может вместиться до восьми пассажиров. Разбившийся 20 января Falcon 10 с регистрационным номером RA-09011 произведен в 1978 году.
Отмечается, что с 1970 года около 25 судов этого типа потерпели крушение по разным причинам.
Ранее эксперт назвал возможную причину крушения самолета с волгодонцами в Афганистане.