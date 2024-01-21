Больше 20 крушений: самолету, в котором разбились супруги из Волгодонска, было 45 лет

Накануне вечером крушение в Афганистане потерпел частный джет Falcon 10. На его борту находились Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска. Самолет летел из Таиланда в Москву. В столице Анна Евсюкова должна была получить лечение от болезни, которая развилась в Таиланде.