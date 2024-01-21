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Реактивный самолет Falcon 10

Больше 20 крушений: самолету, в котором разбились супруги из Волгодонска, было 45 лет

21 января 2024, 17:46
Фото: wikipedia.org
Реактивный самолет Falcon 10

Самолету, в котором разбились супруги из Волгодонска, было больше 40 лет

Реактивный самолет Falcon 10, потерпевший крушение в Афганистане, был разработан во Франции в 70-х годах, сообщает «Коммерсантъ».

Накануне вечером крушение в Афганистане потерпел частный джет Falcon 10. На его борту находились Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска. Самолет летел из Таиланда в Москву. В столице Анна Евсюкова должна была получить лечение от болезни, которая развилась в Таиланде.

По предварительным данным, из-за проблем с топливом и двигателями самолет потерпел крушение. Из шести человек, находившихся на борту, четверо выжили. Однако входят ли в их число Евсюковы, пока неизвестно.

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Реактивный самолет Falcon 10B был разработан французской компанией Dassault Aviation в 1970 году. В него может вместиться до восьми пассажиров. Разбившийся 20 января Falcon 10 с регистрационным номером RA-09011 произведен в 1978 году.

Отмечается, что с 1970 года около 25 судов этого типа потерпели крушение по разным причинам.

Ранее эксперт назвал возможную причину крушения самолета с волгодонцами в Афганистане.

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