Два пенсионера погибли и один пострадал в страшном пожаре в Таганроге

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Пожар произошел ранним утром 21 января на улице Дачной в Таганроге. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Причина пожара еще не установлена, однако известно, что его эпицентр находился в гараже на первом этаже дома.
Спасатели смогли достать из огня и эвакуировать 90-летнюю женщину. Когда пожар был потушен, нашли тела 74-летнего мужчины и 66-летней женщины.
Обстоятельства трагического происшествия будут устанавливаться.
Ранее четыре человека погибли и одна пострадала в пожаре в Аксайском районе. Они отравились продуктами горения. Инцидентом заинтересовались следователи и прокуратура. Они предполагают, что причиной происшествия стал бензиновый генератор электроэнергии. Он работал в подвале сгоревшего дома.