Два пенсионера погибли и один пострадал в страшном пожаре в Таганроге

Ранее четыре человека погибли и одна пострадала в пожаре в Аксайском районе. Они отравились продуктами горения. Инцидентом заинтересовались следователи и прокуратура. Они предполагают, что причиной происшествия стал бензиновый генератор электроэнергии. Он работал в подвале сгоревшего дома.