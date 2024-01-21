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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 08:59

Два пенсионера погибли и одна пострадала в страшном пожаре в Таганроге

Два пенсионера погибли и один пострадал в страшном пожаре в Таганроге

21 января 2024, 08:57
Фото: 1MI
Два пенсионера погибли и одна пострадала в страшном пожаре в Таганроге
Сегодня рано утром пожар вспыхнул в частном доме в Таганроге, подробностями поделились в управлении МЧС региона.

Пожар произошел ранним утром 21 января на улице Дачной в Таганроге. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Причина пожара еще не установлена, однако известно, что его эпицентр находился в гараже на первом этаже дома.

Спасатели смогли достать из огня и эвакуировать 90-летнюю женщину. Когда пожар был потушен, нашли тела 74-летнего мужчины и 66-летней женщины.

Последствия пожара в Таганроге на ДачнойПоследствия пожара в Таганроге на Дачной
Последствия пожара в Таганроге на ДачнойПоследствия пожара в Таганроге на Дачной
Последствия пожара в Таганроге на Дачной
Фото: Управление МЧС Ростовской области

Обстоятельства трагического происшествия будут устанавливаться.

Ранее четыре человека погибли и одна пострадала в пожаре в Аксайском районе. Они отравились продуктами горения. Инцидентом заинтересовались следователи и прокуратура. Они предполагают, что причиной происшествия стал бензиновый генератор электроэнергии. Он работал в подвале сгоревшего дома.

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