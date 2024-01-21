Эксперт назвал возможную причину крушения самолета с волгодонцами в Афганистане

По мнению авиаэксперта, президента фонда содействия развитию гражданской авиации, заслуженного пилота СССР, бывшего замминистра гражданской авиации СССР Олега Смирнова, крушение самолета Falcon 10 в Афганистане могло быть вызвано нарушением правил высоты полета. Это нарушение, предположительно, привело к столкновению с горами. Смирнов также отметил, что территория, где произошла катастрофа, является сложной, и пилоты обычно проходят специальную подготовку перед полетом в таких условиях. Он добавил, что двигатели могут одновременно отказать из-за нарушения правил высоты или некачественного топлива.