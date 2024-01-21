Эксперт назвал возможную причину крушения самолета с волгодонцами в Афганистане

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
По мнению авиаэксперта, президента фонда содействия развитию гражданской авиации, заслуженного пилота СССР, бывшего замминистра гражданской авиации СССР Олега Смирнова, крушение самолета Falcon 10 в Афганистане могло быть вызвано нарушением правил высоты полета. Это нарушение, предположительно, привело к столкновению с горами. Смирнов также отметил, что территория, где произошла катастрофа, является сложной, и пилоты обычно проходят специальную подготовку перед полетом в таких условиях. Он добавил, что двигатели могут одновременно отказать из-за нарушения правил высоты или некачественного топлива.
Согласно сообщениям Росавиации, Falcon 10 пропал с экранов радаров вечером 20 января на территории Афганистана недалеко от границы с Узбекистаном. Самолет выполнял международный рейс из Паттайи (Таиланд) в Россию и проводил медицинскую эвакуацию жительницы Волгодонска Анны Евсюковой, которую сопровождал супруг — владелец нескольких рынков Анатолий Евсюков. Перед исчезновением с радаров пилот сообщил о отказе обоих двигателей.
В результате произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили обломки самолета в горах Афганистана. Из шести человек четверо выживших, среди которых один пилот и медбрат. О судьбе бизнесмена и его супруги ничего неизвестно.