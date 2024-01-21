rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Эксперт назвал возможную причину крушения самолета с волгодонцами в Афганистане

Эксперт назвал возможную причину крушения самолета с волгодонцами в Афганистане

21 января 2024, 15:40
Фото: 1MI
Эксперт назвал возможную причину крушения самолета с волгодонцами в Афганистане
Вероятной причиной крушения в Афганистане самолета Falcon 10, на борту которого находился бизнесмен из Волгодонска и его жена, могло стать нарушение правил высоты полета, сообщил «Известиям» президент фонда содействия развитию гражданской авиации, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

По мнению авиаэксперта, президента фонда содействия развитию гражданской авиации, заслуженного пилота СССР, бывшего замминистра гражданской авиации СССР Олега Смирнова, крушение самолета Falcon 10 в Афганистане могло быть вызвано нарушением правил высоты полета. Это нарушение, предположительно, привело к столкновению с горами. Смирнов также отметил, что территория, где произошла катастрофа, является сложной, и пилоты обычно проходят специальную подготовку перед полетом в таких условиях. Он добавил, что двигатели могут одновременно отказать из-за нарушения правил высоты или некачественного топлива.

В рухнувшем самолете с супругами из Волгодонска на борту могут быть выжившие
Узнать подробнее

Согласно сообщениям Росавиации, Falcon 10 пропал с экранов радаров вечером 20 января на территории Афганистана недалеко от границы с Узбекистаном. Самолет выполнял международный рейс из Паттайи (Таиланд) в Россию и проводил медицинскую эвакуацию жительницы Волгодонска Анны Евсюковой, которую сопровождал супруг — владелец нескольких рынков Анатолий Евсюков. Перед исчезновением с радаров пилот сообщил о отказе обоих двигателей.

В результате произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили обломки самолета в горах Афганистана. Из шести человек четверо выживших, среди которых один пилот и медбрат. О судьбе бизнесмена и его супруги ничего неизвестно.

#Общество#Ростов-на-Дону#Волгодонск#Авиакатастрофа#Крушение самолета#Авиация#Происшествия#Крушение самолета в Афганистане, в котором находился владелец рынков в Волгодонске и его жена#Афганистан
Подпишитесь
«Короли» волгодонских рынков: что известно о супругах, погибших в Афганистане
Сегодня, 12:24
Синоптик Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в Ростовской области
Сегодня, 10:49
Два пенсионера погибли и один пострадал в страшном пожаре в Таганроге
Сегодня, 08:57
Людям без опыта в Ростове-на-Дону обещают платить в среднем 54 тысячи рублей
Сегодня, 08:12
Власти назвали еще один маршрут, по которому запустят электробусы в Ростове
Сегодня, 08:09
Стало известно, сколько продержится трескучий мороз в Ростовской области
Сегодня, 07:21