Итоги недели: в Шахтах потушили завод, а в Афганистане разбился самолет с дончанами

Известно, что из шести находившихся на борту человек четверо выжили, у них травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших смог даже добраться до ближайшего населенного пункта и попросить о помощи. СМИ Афганистана заявили, что среди выживших есть трое пассажиров, один их них медбрат. Таким образом, есть вероятность того, что супруги Евсюковы также могли выжить в катастрофе. Однако для точных утверждений необходимо дождаться дополнительной информации от афганских властей.