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Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

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Updated Сегодня, 17:36

Главные новости Ростовской области с 15 по 21 января.

Итоги недели: в Шахтах потушили завод, а в Афганистане разбился самолет с дончанами

21 января 2024, 17:34
Фото: pxhere.com
Главные новости Ростовской области с 15 по 21 января.
В Шахтах произошел крупный пожар на полиэфирном заводе, тем временем в Афганистане выясняют подробности крушения частного самолета с двумя уроженцами Волгодонска на борту, а в Каменске-Шахтинском местный глава сломал ногу на неубранном льду прямо рядом с администрацией.

Не дошел выполнять обязанности

В минувшую пятницу Telegram-канал Don Mash сообщил, что глава Каменска-Шахтинского Михаил Ухин поскользнулся на льду на тротуаре прямо у здания администрации. Ухин не смог удержать равновесие и упал.

На помощь главе администрации сбежались коллеги, они же вызвали скорую. Известно, что у чиновника двойной перелом ноги со смещением. Ему необходима операция. Больничный после нее может длиться несколько месяцев.

Сам Ухин и администрация Каменска-Шахтинского о происшествии высказываться не стали.

«Нужна операция»: глава Каменска-Шахтинского сломал ногу на гололеде у администрации
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Взрыв и пожар на заводе

В среду, 17 января, крупный пожар вспыхнул на Шахтинском полиэфирном заводе. Он стал последствием взрыва в производственных помещениях завода. Пожар тушили на площади в 360 квадратных метров.

Губернатор Василий Голубев заверил, что взрыв не связан с возможными атаками БПЛА. Он заявил, что система ПВО в Шахтах в день происшествия не работала.

Погибших в результате инцидента удалось избежать. Известно, что пострадали в результате пожара десять человек. У троих из них ожоги, еще трое получили различные травмы. Остальным оказали помощь в местном травмпункте и отпустили домой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. СМИ со ссылкой на сотрудников завода писали, что причиной взрыва и пожара могло стать неисправное оборудование. Рабочие якобы отремонтировали ребойлер и запустили в работу, но через некоторое время он взорвался из-за избытка давления. Официально это версия не подтверждалась.

Известно, что на время следственных работ деятельность завода приостановилась. После окончания необходимых мероприятий он должен заработать в штатном режиме.

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Авиакатастрофа в Афганистане

Накануне вечером крушение потерпел частный джет Falcon-10. Воздушное судно пропало с радаров в горной местности Афганистана, недалеко от границы с Таджикистаном.

Самолет летел из Таиланда в Москву. На его борту были 65-летний Анатолий и 64-летняя Анна Евсюковы. Супруги отдыхали в Таиланде, где Анна серьезно заболела. У нее стали отказывать органы, женщину подключили к ИВЛ. Лечение в Таиланде не давало результатов, а потому ее решили эвакуировать на родину.

По предварительным данным, у самолета появились проблемы с топливом и двигателями. Экипаж докладывал о неполадках и хотел аварийно сесть в Таджикистане, однако дотянуть до ближайшего аэродрома не смог.

Известно, что из шести находившихся на борту человек четверо выжили, у них травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших смог даже добраться до ближайшего населенного пункта и попросить о помощи. СМИ Афганистана заявили, что среди выживших есть трое пассажиров, один их них медбрат. Таким образом, есть вероятность того, что супруги Евсюковы также могли выжить в катастрофе. Однако для точных утверждений необходимо дождаться дополнительной информации от афганских властей.

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