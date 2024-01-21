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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Погибший в Афганистане в авиакатастрофе Анатолий Евсюков владел в Ростовской области тремя крупными рынками

«Короли» волгодонских рынков: что известно о супругах, погибших в Афганистане

21 января 2024, 12:24
Фото: Pxhere.com
Погибший в Афганистане в авиакатастрофе Анатолий Евсюков владел в Ростовской области тремя крупными рынками

Погибший в Афганистане бизнесмен и его жена владели рынками в Волгодонске

Погибший в Афганистане в авиакатастрофе Анатолий Евсюков владел в Ростовской области тремя крупными рынками, пишет Telegram-канал SHOT.

В небе над Афганистаном разбился частный джет Falcon-10. На его борту находились 65-летний Анатолий Евсюков и его 64-летняя супруга Анна. Они являются жителями Волгодонска Ростовской области.

Пара отдыхала в Таиланде, где Анна заболела. Сын женщины рассказал «Известиям», что по приезде у Анны начали отказывать почки, печень и другие органы. Врачи диагностировали септический шок. Почти месяц она пролежала под аппаратом ИВЛ. Лечение там ей не помогло. Женщину решили госпитализировать в Москву в Боткинскую больницу. Однако рейс из Таиланда оказался роковым.

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Анатолий Евсюков является известным предпринимателем в Ростовской области. В Волгодонске он владел тремя крупными рынками — «Машенька», «Авангард» и «Анна». В 2014 году он получил медаль «За доблестный труд на благо Донского края» за значительный вклад в развитие сферы потребительского рынка. В 2017 году бизнесмена наградили знаком губернатора области «За милосердие и благотворительность».

Напомним, помимо Евсюковых, на борту самолета находились еще четыре члена экипажа.

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