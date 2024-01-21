«Короли» волгодонских рынков: что известно о супругах, погибших в Афганистане

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В небе над Афганистаном разбился частный джет Falcon-10. На его борту находились 65-летний Анатолий Евсюков и его 64-летняя супруга Анна. Они являются жителями Волгодонска Ростовской области.
Пара отдыхала в Таиланде, где Анна заболела. Сын женщины рассказал «Известиям», что по приезде у Анны начали отказывать почки, печень и другие органы. Врачи диагностировали септический шок. Почти месяц она пролежала под аппаратом ИВЛ. Лечение там ей не помогло. Женщину решили госпитализировать в Москву в Боткинскую больницу. Однако рейс из Таиланда оказался роковым.
Анатолий Евсюков является известным предпринимателем в Ростовской области. В Волгодонске он владел тремя крупными рынками — «Машенька», «Авангард» и «Анна». В 2014 году он получил медаль «За доблестный труд на благо Донского края» за значительный вклад в развитие сферы потребительского рынка. В 2017 году бизнесмена наградили знаком губернатора области «За милосердие и благотворительность».
Напомним, помимо Евсюковых, на борту самолета находились еще четыре члена экипажа.