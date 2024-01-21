«Короли» волгодонских рынков: что известно о супругах, погибших в Афганистане

Пара отдыхала в Таиланде, где Анна заболела. Сын женщины рассказал «Известиям», что по приезде у Анны начали отказывать почки, печень и другие органы. Врачи диагностировали септический шок. Почти месяц она пролежала под аппаратом ИВЛ. Лечение там ей не помогло. Женщину решили госпитализировать в Москву в Боткинскую больницу. Однако рейс из Таиланда оказался роковым.