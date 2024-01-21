Летели на лечение: супруги из Волгодонска разбились на самолете в Афганистане

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Российский бизнес-джет Falcon-10 разбился на территории Афганистана накануне вечером. Он перестал выходить на связь и пропал с радаров. На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира.
«Самолет принадлежит ООО „Атлетик Групп“ и частному лицу», — уточнили в Росавиации.
Там добавили, что Falcon выполнял чартерный санитарный рейс из Таиланда в Москву.
Telegram-канал SHOT пишет, что пассажирами самолета были супруги Анна и Анатолий Евсюковы из города Волгодонска. Они отдыхали в Таиланде, где Анна заболела. Состояние женщины ухудшилось, ее подключили к ИВЛ и решили госпитализировать в Россию. Falcon должен был доставить ее в Москву.
Официально информация о личности погибших не подтверждалась. Данные о деталях происшествия уточняются.
Ранее автомобиль с ростовскими туристами сорвался со склона в Джамагатском ущелье.