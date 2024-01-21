Летели на лечение: супруги из Волгодонска разбились на самолете в Афганистане

Telegram-канал SHOT пишет, что пассажирами самолета были супруги Анна и Анатолий Евсюковы из города Волгодонска. Они отдыхали в Таиланде, где Анна заболела. Состояние женщины ухудшилось, ее подключили к ИВЛ и решили госпитализировать в Россию. Falcon должен был доставить ее в Москву.