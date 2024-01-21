rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Самолет Falcon с шестью людьми на борту разбился над горной провинцией в Афганистане

Летели на лечение: супруги из Волгодонска разбились на самолете в Афганистане

21 января 2024, 11:00
Фото: для иллюстрации / pxhere.com
Самолет Falcon с шестью людьми на борту разбился над горной провинцией в Афганистане

Супружеская пара из Волгодонска разбилась на самолете в Афганистане

Самолет Falcon с шестью людьми на борту разбился над горной провинцией в Афганистане, сообщила Росавиация.

Российский бизнес-джет Falcon-10 разбился на территории Афганистана накануне вечером. Он перестал выходить на связь и пропал с радаров. На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира.

«Самолет принадлежит ООО „Атлетик Групп“ и частному лицу», — уточнили в Росавиации.

Там добавили, что Falcon выполнял чартерный санитарный рейс из Таиланда в Москву.

В Ростовской области массово распродают самолеты и вертолеты
Узнать подробнее

Telegram-канал SHOT пишет, что пассажирами самолета были супруги Анна и Анатолий Евсюковы из города Волгодонска. Они отдыхали в Таиланде, где Анна заболела. Состояние женщины ухудшилось, ее подключили к ИВЛ и решили госпитализировать в Россию. Falcon должен был доставить ее в Москву.

Официально информация о личности погибших не подтверждалась. Данные о деталях происшествия уточняются.

Ранее автомобиль с ростовскими туристами сорвался со склона в Джамагатском ущелье.

Читайте также:
Трасса М-4 «Дон» обледенела в Ростовской областиНепогода обрушится на трассу М-4 в Ростовской области 20 январяПосле критики губернатора на М-4 в Ростовской области начался ямочный ремонт
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Лечение#Транспорт#Авария#Авиакатастрофа#Происшествия#Крушение самолета в Афганистане, в котором находился владелец рынков в Волгодонске и его жена
Подпишитесь
«Короли» волгодонских рынков: что известно о супругах, погибших в Афганистане
Сегодня, 12:24
Синоптик Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в Ростовской области
Сегодня, 10:49
Два пенсионера погибли и один пострадал в страшном пожаре в Таганроге
Сегодня, 08:57
Людям без опыта в Ростове-на-Дону обещают платить в среднем 54 тысячи рублей
Сегодня, 08:12
Власти назвали еще один маршрут, по которому запустят электробусы в Ростове
Сегодня, 08:09
Стало известно, сколько продержится трескучий мороз в Ростовской области
Сегодня, 07:21