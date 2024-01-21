Людям без опыта в Ростове-на-Дону обещают платить в среднем 54 тысячи рублей

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В Ростове предлагаемые для кандидатов без опыта зарплаты выросли в среднем с 46,4 тысячи рублей до 53,9 тысячи рублей по итогам 2023 года. Растет и спрос на таких сотрудников. За год он вырос в 3,4 раза. В условиях дефицита кадров работодатели готовы брать соискателей без опыта и самостоятельно их обучать.
В Ростове-на-Дону наиболее востребованными специалистами без опыта работы стали сборщики, фасовщики и менеджеры по продажам. Сборщику в среднем предлагают доход в 50 тысяч рублей, фасовщику — 66,1 тысячи рублей, а менеджеру по продажам — 61,9 тысячи рублей.
Также растет спрос и предлагаемый доход для соискателей без опыта на вакансии кладовщика, повара и комплектовщика. Зарплата для них составляет в среднем 60,4 тысячи рублей, 53,1 тысячи рублей и 71 тысяча рублей соответственно.
Напомним, в Ростове назвали отрасли, где больше всего не хватает персонала.
Ранее сообщалось, что в Ростове ищут сотрудника на вакансию «менеджера хорошего настроения».