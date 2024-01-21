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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Компании в Ростове подняли зарплаты сотрудникам без опыта в среднем на 16% по итогам года

Людям без опыта в Ростове-на-Дону обещают платить в среднем 54 тысячи рублей

21 января 2024, 08:12
Фото: Midjourney
Компании в Ростове подняли зарплаты сотрудникам без опыта в среднем на 16% по итогам года
Компании в Ростове подняли зарплаты сотрудникам без опыта в среднем на 16% по итогам года, сообщили корреспонденту RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

В Ростове предлагаемые для кандидатов без опыта зарплаты выросли в среднем с 46,4 тысячи рублей до 53,9 тысячи рублей по итогам 2023 года. Растет и спрос на таких сотрудников. За год он вырос в 3,4 раза. В условиях дефицита кадров работодатели готовы брать соискателей без опыта и самостоятельно их обучать.

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В Ростове-на-Дону наиболее востребованными специалистами без опыта работы стали сборщики, фасовщики и менеджеры по продажам. Сборщику в среднем предлагают доход в 50 тысяч рублей, фасовщику — 66,1 тысячи рублей, а менеджеру по продажам — 61,9 тысячи рублей.

Также растет спрос и предлагаемый доход для соискателей без опыта на вакансии кладовщика, повара и комплектовщика. Зарплата для них составляет в среднем 60,4 тысячи рублей, 53,1 тысячи рублей и 71 тысяча рублей соответственно.

Напомним, в Ростове назвали отрасли, где больше всего не хватает персонала.

Ранее сообщалось, что в Ростове ищут сотрудника на вакансию «менеджера хорошего настроения».

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