Людям без опыта в Ростове-на-Дону обещают платить в среднем 54 тысячи рублей

В Ростове предлагаемые для кандидатов без опыта зарплаты выросли в среднем с 46,4 тысячи рублей до 53,9 тысячи рублей по итогам 2023 года. Растет и спрос на таких сотрудников. За год он вырос в 3,4 раза. В условиях дефицита кадров работодатели готовы брать соискателей без опыта и самостоятельно их обучать.