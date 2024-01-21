Мать выжившего в Афганистане медбрата сообщила о гибели пары из Волгодонска

Супруги из Волгодонска находились в поездке в Таиланде, когда Анна неожиданно заболела. Женщину госпитализировали, однако местные врачи не смогли ей помочь и рекомендовали пациентку транспортировать на родину. С супругами на самолете должен был лететь также их сын, но для него не хватило место.