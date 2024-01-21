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Published Сегодня, 20:14

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Мать выжившего в Афганистане медбрата сообщила о гибели пары из Волгодонска

Мать выжившего в Афганистане медбрата сообщила о гибели пары из Волгодонска

21 января 2024, 20:14
Фото: Wikimedia.org
Мать выжившего в Афганистане медбрата сообщила о гибели пары из Волгодонска
Мать выжившего в авиакатастрофе медика Игоря Сывороткина, сопровождавшего семейную пару из Волгодонска на борту Falcon 10, сообщила о гибели обоих пассажиров, передает РЕН ТВ.

Мать медбрата Игоря Сывороткина Светлана сообщила, что по информации ее сына, что выжили все четыре члена экипажа, а пассажиры — погибли.

Она рассказала, что ей звонили и сообщили о звонке Игоря, который проинформировал о том, что находившиеся на борту члены экипажа выжили, а вот пассажиры, за которыми они летали, якобы погибли.

«Я ему звонила, он недоступен сейчас», — заявила женщина.

Появились кадры рухнувшего Falcon 10, на котором летели супруги из Волгодонска
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Напомним, трагедия произошла накануне вечером, когда летевший из Таиланда в Москву самолет Falcon 10 перестал выходить на связь. На борту находились шесть человек — четыре члена экипажа, в том числе медбрат Игорь Сывороткин, а также бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков и его супруга Анна.

Супруги из Волгодонска находились в поездке в Таиланде, когда Анна неожиданно заболела. Женщину госпитализировали, однако местные врачи не смогли ей помочь и рекомендовали пациентку транспортировать на родину. С супругами на самолете должен был лететь также их сын, но для него не хватило место.

Анатолий Евсюков — известный бизнесмен из Волгодонска, он является владельцем и совладельцем рынков «Атлант», «Машенька» и «Анна». Подробнее о том, что произошло, в материале RostovGazeta.

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