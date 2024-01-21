Мать выжившего в Афганистане медбрата сообщила о гибели пары из Волгодонска

Posted Сегодня, 20:14
Published Сегодня, 20:14
Modified Сегодня, 20:31
Updated Сегодня, 20:31
Мать медбрата Игоря Сывороткина Светлана сообщила, что по информации ее сына, что выжили все четыре члена экипажа, а пассажиры — погибли.
Она рассказала, что ей звонили и сообщили о звонке Игоря, который проинформировал о том, что находившиеся на борту члены экипажа выжили, а вот пассажиры, за которыми они летали, якобы погибли.
«Я ему звонила, он недоступен сейчас», — заявила женщина.
Напомним, трагедия произошла накануне вечером, когда летевший из Таиланда в Москву самолет Falcon 10 перестал выходить на связь. На борту находились шесть человек — четыре члена экипажа, в том числе медбрат Игорь Сывороткин, а также бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков и его супруга Анна.
Супруги из Волгодонска находились в поездке в Таиланде, когда Анна неожиданно заболела. Женщину госпитализировали, однако местные врачи не смогли ей помочь и рекомендовали пациентку транспортировать на родину. С супругами на самолете должен был лететь также их сын, но для него не хватило место.
Анатолий Евсюков — известный бизнесмен из Волгодонска, он является владельцем и совладельцем рынков «Атлант», «Машенька» и «Анна». Подробнее о том, что произошло, в материале RostovGazeta.