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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

На Северном в Ростове под окнами многоэтажки нашли тело мужчины

Молодой мужчина сорвался с балкона многоэтажки в Ростове

21 января 2024, 10:50
Фото: для иллюстрации / 1MI
На Северном в Ростове под окнами многоэтажки нашли тело мужчины
На Северном в Ростове под окнами многоэтажки нашли тело мужчины, рассказывает «КП — Ростов-на-Дону».

Сегодня утром труп мужчины нашли под окнами жилого дома на Северном. Очевидцы рассказали, что мужчина около 30 лет вышел на банкон высотного здания. Затем его увидели сорвавшимся вниз.

На место приехала скорая помощь, однако спасти мужчину уже было нельзя, он скончался практически сразу.

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Что стало причиной трагического инцидента, пока неизвестно. В полиции Ростова происшествие никак не комментировали.

До этого другой мужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-Дону.

Ранее труп неизвестного мужчины обнаружили на проспекте Стачки в Ростове.

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