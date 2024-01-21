rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Население сокращается: на родившегося в Ростовской области приходится 1,6 умерших

На каждого родившегося в Ростовской области младенца приходится 1,6 умерших

21 января 2024, 05:37
Фото: 1MI
Население сокращается: на родившегося в Ростовской области приходится 1,6 умерших
Смертность в Ростовской области заметно сокращается, но падает и рождаемость, следует из данных Росстата.

За 11 месяцев прошлого года в Ростовской области родились 29,6 тысячи детей. Это на 500 меньше, чем за тот же период позапрошлого года.

При этом умерли 49,2 тысячи человек. С января по декабрь 2022 года скончались 55,7 тысячи жителей региона. Это на 11,6% меньше в сравнении с 2023 годом.

Таким образом, на каждого родившегося младенца в регионе приходится 1,6 умерших местных жителей.

В Ростовской области появилась на свет первая двойня 2024 года
Узнать подробнее

Стоит отметить, что в 2023 году снизилась и младенческая смертность. Ранее стало известно, что за 11 месяцев 2023 года в Ростовской области умерло свыше 120 младенцев. За тот же период 2022 года скончались 144 ребенка.

Читайте также:
С каждым годом все меньше детей: жительницы Ростовской области стали реже рожатьНазваны болезни, от которых чаще всего умирают в Ростовской областиМария, Елизавета, Ульяна и Алиса: жительница Ростовской области родила четверню
#Общество#Ростовская область#Демография#Рождаемость#Смертность#Рождаемость в Ростовской области#Демографическая яма
Подпишитесь
Ростовчане сидят в потемках и ждут освобождения из СИЗО экс-чиновника Беседовского
Сегодня, 04:48
В Ростове появилась новая Площадь Ошибки экскаваторщика
Вчера, 18:23
У жителей Ростовской области начнут конфисковать имущество за фейки о ВС РФ
Вчера, 17:21
«Снести нельзя реставрировать»: в Ростове с «Дома с ангелами» вновь падают кирпичи
Вчера, 14:05
Ростовчанин подстрелил семилетнюю девочку на свадьбе в Карачаево-Черкесии
Вчера, 10:44