На каждого родившегося в Ростовской области младенца приходится 1,6 умерших

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
За 11 месяцев прошлого года в Ростовской области родились 29,6 тысячи детей. Это на 500 меньше, чем за тот же период позапрошлого года.
При этом умерли 49,2 тысячи человек. С января по декабрь 2022 года скончались 55,7 тысячи жителей региона. Это на 11,6% меньше в сравнении с 2023 годом.
Таким образом, на каждого родившегося младенца в регионе приходится 1,6 умерших местных жителей.
Стоит отметить, что в 2023 году снизилась и младенческая смертность. Ранее стало известно, что за 11 месяцев 2023 года в Ростовской области умерло свыше 120 младенцев. За тот же период 2022 года скончались 144 ребенка.