Названа возможная причина крушения самолета с супругами из Волгодонска

По предварительной информации, самолет мог разбиться из-за отказа обоих двигателей. Также у воздушного судна были и проблемы с малым остатком топлива из-за встречного ветра. Экипаж планировал сделать аварийную посадку в Таджикистане. Однако долететь туда Falcon-10 не успел.