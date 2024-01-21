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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Названа возможная причина крушения самолета с супругами из Волгодонска на борту

Названа возможная причина крушения самолета с супругами из Волгодонска

21 января 2024, 13:50
Фото: Pxhere.com
Названа возможная причина крушения самолета с супругами из Волгодонска на борту
Отказ обоих двигателей мог стать причиной крушения самолета в Афганистане, сообщает «РЕН ТВ».

В Афганистане потерпел крушение частный самолет Falcon-10. Он летел из Таиланда в Москву. Его пассажирами были Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска.

По предварительной информации, самолет мог разбиться из-за отказа обоих двигателей. Также у воздушного судна были и проблемы с малым остатком топлива из-за встречного ветра. Экипаж планировал сделать аварийную посадку в Таджикистане. Однако долететь туда Falcon-10 не успел.

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Точную причину крушения самолета смогут установить после расследования. Официально никакая из версий не подтверждалась.

Напомним, Анну Евсюкову на Falcon-10 должны были доставить в Москву на лечение. С ней полетел супруг в качестве сопровождающего. Анна тяжело заболела в Таиланде, лечение там ей не помогло.

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