Названа возможная причина крушения самолета с супругами из Волгодонска

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В Афганистане потерпел крушение частный самолет Falcon-10. Он летел из Таиланда в Москву. Его пассажирами были Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска.
По предварительной информации, самолет мог разбиться из-за отказа обоих двигателей. Также у воздушного судна были и проблемы с малым остатком топлива из-за встречного ветра. Экипаж планировал сделать аварийную посадку в Таджикистане. Однако долететь туда Falcon-10 не успел.
Точную причину крушения самолета смогут установить после расследования. Официально никакая из версий не подтверждалась.
Напомним, Анну Евсюкову на Falcon-10 должны были доставить в Москву на лечение. С ней полетел супруг в качестве сопровождающего. Анна тяжело заболела в Таиланде, лечение там ей не помогло.