Нырнул на Крещение: в Ростовской области нашли труп на берегу реки

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
В Белой Калитве Ростовской области обнаружили труп мужчины. Тело находилось недалеко от моста через реку Калитву.
По предварительным данным, мужчина ушел окунаться в водоем на Крещение. Его вещи нашли неподалеку от места трагедии. Предположительно, во время купания на праздник он утонул. Тело его смогли обнаружить только спустя несколько дней.
Местные жители рассказывают, что мужчина был закален и часто купался в холодной воде.
Точные обстоятельства его гибели установят правоохранительные органы.
Напомним, сегодня труп мужчины нашли в балке Рябинина в Ростове.