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Posted Сегодня, 18:37

Published Сегодня, 18:37

Modified Сегодня, 18:39

Updated Сегодня, 18:39

В Белой Калитве Ростовской области нашли труп мужчины, утонувшего на Крещение

Нырнул на Крещение: в Ростовской области нашли труп на берегу реки

21 января 2024, 18:37
Фото: pxhere.com
В Белой Калитве Ростовской области нашли труп мужчины, утонувшего на Крещение

После Крещения в Ростовской области нашли труп на берегу реки

В Белой Калитве Ростовской области нашли труп мужчины, утонувшего на Крещение, пишет местная газета «Белка | Белая Калитва».

В Белой Калитве Ростовской области обнаружили труп мужчины. Тело находилось недалеко от моста через реку Калитву.

По предварительным данным, мужчина ушел окунаться в водоем на Крещение. Его вещи нашли неподалеку от места трагедии. Предположительно, во время купания на праздник он утонул. Тело его смогли обнаружить только спустя несколько дней.

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Местные жители рассказывают, что мужчина был закален и часто купался в холодной воде.

Точные обстоятельства его гибели установят правоохранительные органы.

Напомним, сегодня труп мужчины нашли в балке Рябинина в Ростове.

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