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Posted Сегодня, 19:06

Published Сегодня, 19:06

Modified Сегодня, 19:08

Updated Сегодня, 19:08

Из шести человек, летевшем на самолете Falcon 10, четверо выжили, судьба еще двоих неизвестна

Появились кадры рухнувшего Falcon 10, на котором летели супруги из Волгодонска

21 января 2024, 19:06
Фото: pxhere.com
Из шести человек, летевшем на самолете Falcon 10, четверо выжили, судьба еще двоих неизвестна
Из шести человек, летевшем на самолете Falcon 10, четверо выжили, судьба еще двоих неизвестна, сообщает Росавиавция.

В Афганистане продолжают изучать последствия крушения самолета Falcon 10. На его борту находилась супружеская пара из Волгодонска — Анна и Анатолий Евсюковы. Джет был частным и направлялся из Таиланда в Москву. Он должен был доставить Анну российским медикам, женщина тяжело заболела в Таиланде.

Однако воздушное судно до конечной точки так и не долетело. Экипаж сообщал о проблемах с двигателями и топливом. Самолет хотели посадить в Таджикистане, однако до ближайшего аэродрома он так и не смог долететь.

Место падения самолета Falcon 10Место падения самолета Falcon 10
Место падения самолета Falcon 10
Фото: Aamaj News

Агентство Aamaj News опубликовало фотографию с места падения судна. На нем можно разглядеть, что корпус самолета чудом значительно не пострадал. На месте работают специалисты.

К настоящему часу известно, что из шести членов экипажа четверо смогли выжить. Судьба двоих неизвестна. Входят ли в число выживших супруги Евсюковы, неизвестно.

Ранее эксперт назвал возможную причину крушения самолета с волгодонцами в Афганистане.

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