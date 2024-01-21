Появились кадры рухнувшего Falcon 10, на котором летели супруги из Волгодонска

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
В Афганистане продолжают изучать последствия крушения самолета Falcon 10. На его борту находилась супружеская пара из Волгодонска — Анна и Анатолий Евсюковы. Джет был частным и направлялся из Таиланда в Москву. Он должен был доставить Анну российским медикам, женщина тяжело заболела в Таиланде.
Однако воздушное судно до конечной точки так и не долетело. Экипаж сообщал о проблемах с двигателями и топливом. Самолет хотели посадить в Таджикистане, однако до ближайшего аэродрома он так и не смог долететь.
Агентство Aamaj News опубликовало фотографию с места падения судна. На нем можно разглядеть, что корпус самолета чудом значительно не пострадал. На месте работают специалисты.
К настоящему часу известно, что из шести членов экипажа четверо смогли выжить. Судьба двоих неизвестна. Входят ли в число выживших супруги Евсюковы, неизвестно.
Ранее эксперт назвал возможную причину крушения самолета с волгодонцами в Афганистане.