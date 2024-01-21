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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Названа возможная причина авиакатастрофы, где погибли супруги из Волгодонска

Раскрыты последние сообщения пилотов рухнувшего самолета с супругами из Волгодонска

21 января 2024, 13:25
Фото: Pxhere.com
Названа возможная причина авиакатастрофы, где погибли супруги из Волгодонска

Из самолета с супругами из Волгодонска на борту сообщали о проблемах с топливом

Проблемы с топливом могли стать возможной причиной авиакатастрофы в Афганистане, в которой погибли супруги Евсюковы из Ростовской области, пишет Telegram-канал SHOT.

По неподтвержденным данным, причиной крушения самолета Falcon-10 стала техническая неисправность. Вероятно, у него отказали два двигателя. За 25 минут до пропажи с радаров экипаж жаловался на проблемы с топливом, а также хотел сесть на аэродроме в Таджикистане. Однако долететь до него самолет не успел. В 19.05 по местному времени пилоты проинформировали о малом количестве топлива, а спустя 14 минут — об отказе первого двигателя, еще через десять минут — об отказе второго.

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Официальной информации о причинах авиакатастрофы пока не поступало. Обстоятельства трагедии расследуются.

Напомним, на борту частного самолета Falcon-10 летели четыре члена экипажа и два пассажира — Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска. Рейс был санитарным. Самолет должен был доставить Анну на лечение из Таиланда в Москву.

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