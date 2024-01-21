Раскрыты последние сообщения пилотов рухнувшего самолета с супругами из Волгодонска

По неподтвержденным данным, причиной крушения самолета Falcon-10 стала техническая неисправность. Вероятно, у него отказали два двигателя. За 25 минут до пропажи с радаров экипаж жаловался на проблемы с топливом, а также хотел сесть на аэродроме в Таджикистане. Однако долететь до него самолет не успел. В 19.05 по местному времени пилоты проинформировали о малом количестве топлива, а спустя 14 минут — об отказе первого двигателя, еще через десять минут — об отказе второго.