Раскрыты последние сообщения пилотов рухнувшего самолета с супругами из Волгодонска

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
По неподтвержденным данным, причиной крушения самолета Falcon-10 стала техническая неисправность. Вероятно, у него отказали два двигателя. За 25 минут до пропажи с радаров экипаж жаловался на проблемы с топливом, а также хотел сесть на аэродроме в Таджикистане. Однако долететь до него самолет не успел. В 19.05 по местному времени пилоты проинформировали о малом количестве топлива, а спустя 14 минут — об отказе первого двигателя, еще через десять минут — об отказе второго.
Официальной информации о причинах авиакатастрофы пока не поступало. Обстоятельства трагедии расследуются.
Напомним, на борту частного самолета Falcon-10 летели четыре члена экипажа и два пассажира — Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска. Рейс был санитарным. Самолет должен был доставить Анну на лечение из Таиланда в Москву.