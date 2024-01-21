Ростовчане сидят в потемках и ждут освобождения из СИЗО экс-чиновника Беседовского

По предварительной информации, подозреваемый выпивал в компании друзей в поселке Водопадном, когда произошел конфликт с его 37-летним знакомым. Неизвестно, что именно мужчины не поделили, но ссора переросла в драку, которая закончилась гибелью собутыльника дончанина от полученных травм.