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Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

Ростовчане сидят в потемках и ждут освобождения из СИЗО экс-чиновника Беседовского

Ростовчане сидят в потемках и ждут освобождения из СИЗО экс-чиновника Беседовского

21 января 2024, 04:48
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчане сидят в потемках и ждут освобождения из СИЗО экс-чиновника Беседовского
В Ростове жителей оставят без света, пока на Дону выпускают на волю из СИЗО чиновников и готовятся судить пьяного рецидивиста, забившего знакомого до смерти.

В домах потемки

Компания «Донэнерго» объявила, что на следующей неделе жителей Ростовской области ожидают масштабные отключения электричества, которые оставят без света тысячи дончан.

В понедельник, 22 января, в Ростове без света останутся жители Нахичевани, во вторник — жители улиц Металлургической, Физкультурной, Просвещения, Веры Пановой.

Фото: 1MI

Отключения электроснабжения ожидаются также в среду на улице Новостроевской, Книжной, Гарибальди, Руднева и других улицах. В четверг, 25 января, на улицах Пушкинская, Селиванова, Ильича, Алексея Береста отключения света ожидаются в течение рабочего дня.

Полный список отключений можно изучить по ссылке.

Пьяная потасовка

Следственное управление СК РФ по Ростовской области сообщило, что житель Аксайского района предстанет перед судом из-за убийства товарища в ходе пьяного конфликта.

По предварительной информации, подозреваемый выпивал в компании друзей в поселке Водопадном, когда произошел конфликт с его 37-летним знакомым. Неизвестно, что именно мужчины не поделили, но ссора переросла в драку, которая закончилась гибелью собутыльника дончанина от полученных травм.

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После житель Ростовской области полностью признал свою вину, его поместили под стражу. Сообщается, что фигуранта уголовного дела раньше привлекали к уголовной ответственности, ему предъявили обвинения в незаконной торговле наркотиками и причинении среднего вреда здоровью.

В шаге от свободы

Главной новостью дня стало то, что бывший замминистра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский смог покинуть СИЗО.

По данным Telegram-канала Don_Mash Станислава Беседовского «выпустили» после заседания суда, теперь он находится под подпиской о невыезде. Однако его адвокат сообщила, что дело Беседовского должны закрыть уже на следующей неделе из-за истечения срока давности преступления.

Бывший замминистра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский слеваБывший замминистра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский слева
Бывший замминистра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский слева
Фото: old-minzdrav.donland.ru

Напомним, Станислав Беседовский проходит фигурантом по уголовному делу о превышении полномочий. Его и бывшего министра Татьяну Быковскую обвинили в том, что чиновники помогли выиграть многомиллионный тендер подрядчику, который должен был заниматься вывозом и утилизацией медицинских отходов больниц Ростова-на-Дону.

Обвинения бывшим чиновникам предъявили еще в начале 2020 года, с тех пор их дело тщательно расследовали и разбирали в Кущевском районном суде.

Информация об освобождении Беседовского пока официально не подтвердилась, данные уточняются.

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