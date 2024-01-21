Самолет с погибшими супругами из Волгодонска не должен был лететь над Афганистаном

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Самолет Falcon 10, в котором находились Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска, не должен был пролетать над Афганистаном, заявил Эманудин Ахмади, пресс-секретарь Министерства транспорта Афганистана. По его словам, маршрут самолета был изменен без какой-либо известной причины.
Самолет разбился в горах Бадахшан вчера вечером, он направлялся в Москву и на борту находились шесть человек — супруги из Волгодонска и четыре члена экипажа. Спасатели отправились на поиски самолета на предполагаемое место крушения.
По данным Росавиации, самолет пропал с экранов радаров рядом с границей Узбекистана. Он выполнял медицинскую эвакуацию жительницы Волгодонска с ее мужем на борту. Пилот перед исчезновением с радаров сообщил о отказе обоих двигателей.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта после крушения самолета с россиянами в Афганистане.
О находившемся на борту Анатолии Евсюкове известно, что он являлся владельцем трех рынков в Волгодонске. Семья с сыном отправилась в Таиланд, там Анна Евсюкова заболела и была госпитализирована. Врачи рекомендовали переправить пациентку в Россию.