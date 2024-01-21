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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Самолет с погибшими супругами из Волгодонска не должен был лететь над Афганистаном

Самолет с погибшими супругами из Волгодонска не должен был лететь над Афганистаном

21 января 2024, 13:48
Фото: 1MI
Самолет с погибшими супругами из Волгодонска не должен был лететь над Афганистаном

Самолет, в котором погибли супруги из Волгодонска, мог отклониться от курса

Согласно заявлению Министерства транспорта Афганистана, самолет Falcon 10, на борту корого находились супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска, не должен был пролетать над страной, передает РЕН ТВ.

Самолет Falcon 10, в котором находились Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска, не должен был пролетать над Афганистаном, заявил Эманудин Ахмади, пресс-секретарь Министерства транспорта Афганистана. По его словам, маршрут самолета был изменен без какой-либо известной причины.

Самолет разбился в горах Бадахшан вчера вечером, он направлялся в Москву и на борту находились шесть человек — супруги из Волгодонска и четыре члена экипажа. Спасатели отправились на поиски самолета на предполагаемое место крушения.

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По данным Росавиации, самолет пропал с экранов радаров рядом с границей Узбекистана. Он выполнял медицинскую эвакуацию жительницы Волгодонска с ее мужем на борту. Пилот перед исчезновением с радаров сообщил о отказе обоих двигателей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта после крушения самолета с россиянами в Афганистане.

О находившемся на борту Анатолии Евсюкове известно, что он являлся владельцем трех рынков в Волгодонске. Семья с сыном отправилась в Таиланд, там Анна Евсюкова заболела и была госпитализирована. Врачи рекомендовали переправить пациентку в Россию.

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