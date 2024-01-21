Синоптик Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в Ростовской области

Posted 21 января 2024, 10:49
Published 21 января 2024, 10:49
Modified 21 января 2024, 10:51
Updated 21 января 2024, 10:51
Температурные аномалии прогнозируются в Ростовской области. Из-за значительных колебаний температур в регионе ожидаются мощные осадки. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что непогода ожидается и в соседних Краснодарском и Ставропольском крае, а также Крыму.
Он добавил, что по прогнозам осадки будут в виде дождя. Возможно также увеличение скорости ветра.
Ранее стало известно, сколько продержится трескучий мороз в Ростовской области.