Синоптик Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Температурные аномалии прогнозируются в Ростовской области. Из-за значительных колебаний температур в регионе ожидаются мощные осадки. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что непогода ожидается и в соседних Краснодарском и Ставропольском крае, а также Крыму.
Он добавил, что по прогнозам осадки будут в виде дождя. Возможно также увеличение скорости ветра.
Ранее стало известно, сколько продержится трескучий мороз в Ростовской области.