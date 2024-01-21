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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Синоптик Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в Ростовской области

Синоптик Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в Ростовской области

21 января 2024, 10:49
Фото: Midjourney
Синоптик Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в Ростовской области
Обильные осадки обрушатся на Ростовскую область и другие регионы, заявил RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температурные аномалии прогнозируются в Ростовской области. Из-за значительных колебаний температур в регионе ожидаются мощные осадки. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что непогода ожидается и в соседних Краснодарском и Ставропольском крае, а также Крыму.

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Он добавил, что по прогнозам осадки будут в виде дождя. Возможно также увеличение скорости ветра.

Ранее стало известно, сколько продержится трескучий мороз в Ростовской области.

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