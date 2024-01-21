Синоптик Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в Ростовской области

Температурные аномалии прогнозируются в Ростовской области. Из-за значительных колебаний температур в регионе ожидаются мощные осадки. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что непогода ожидается и в соседних Краснодарском и Ставропольском крае, а также Крыму.