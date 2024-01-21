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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Частный самолет Falcon 10, летевший из Таиланда в Москву, потерпел крушение над Афганистаном

Стали известны подробности крушения самолета с супругами из Волгодонска на борту

21 января 2024, 11:32
Фото: для иллюстрации / pxhere.com
Частный самолет Falcon 10, летевший из Таиланда в Москву, потерпел крушение над Афганистаном
Частный самолет Falcon 10, летевший из Таиланда в Москву, потерпел крушение над Афганистаном, сообщила Росавиация.

В небе над Афганистаном перестал выходить на связь и пропал с радаров частный джет Falcon-10. Трагедия произошла вчера вечером. По уточненным данным Росавиации, на борту находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира.

Самолет совершал санитарный рейс из Таиланда в Москву.

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Telegram-канал SHOT выяснил, что пассажирами Falcon-10 оказались супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска Ростовской области. Они находились в Таиланде с декабря. Там Анна заболела и какое-то время лечилась. Ее состояние ухудшилось, из-за чего женщину решили подключить к ИВЛ и отправить долечиваться на родину. Вместе с ней в Россию полетел и Анатолий.

Напомним, официально информация о личности находившихся на борту не подтверждалась. Обстоятельства трагедии расследуются и уточняются.

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