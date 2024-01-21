Стали известны подробности крушения самолета с супругами из Волгодонска на борту

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В небе над Афганистаном перестал выходить на связь и пропал с радаров частный джет Falcon-10. Трагедия произошла вчера вечером. По уточненным данным Росавиации, на борту находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира.
Самолет совершал санитарный рейс из Таиланда в Москву.
Telegram-канал SHOT выяснил, что пассажирами Falcon-10 оказались супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска Ростовской области. Они находились в Таиланде с декабря. Там Анна заболела и какое-то время лечилась. Ее состояние ухудшилось, из-за чего женщину решили подключить к ИВЛ и отправить долечиваться на родину. Вместе с ней в Россию полетел и Анатолий.
Напомним, официально информация о личности находившихся на борту не подтверждалась. Обстоятельства трагедии расследуются и уточняются.