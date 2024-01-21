Стало известно, сколько продержится трескучий мороз в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Днем в воскресенье, 21 января, в донской столице будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от -3 до -5 градусов. Порывы северного и северо-восточного ветра будут достигать 7 метров в секунду.
Ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов, а ветер немного стихнет.
Вплоть до среды погода существенно не изменится. Днем будет облачно, но без осадков. До -9 градусов может подморозить в ночь со вторника на среду.
Последняя морозная ночь ожидается со среды на четверг. Зато уже в четверг днем воздух прогреется до +1 градуса.
Ранее стало известно, что после снега с дождем затопило подземный переход на проспекте Шолохова в Ростове. Воды там по щиколотку, сообщают обеспокоенные жители города.