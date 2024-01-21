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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Морозная погода продержится в Ростове до среды

Стало известно, сколько продержится трескучий мороз в Ростовской области

21 января 2024, 07:21
Фото: Midjourney
Морозная погода продержится в Ростове до среды
С 21 по 24 января в Ростове-на-Дону сохранится холодная погода с минусовыми температурами, согласно прогнозу синоптиков.

Днем в воскресенье, 21 января, в донской столице будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от -3 до -5 градусов. Порывы северного и северо-восточного ветра будут достигать 7 метров в секунду.

Ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов, а ветер немного стихнет.

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Вплоть до среды погода существенно не изменится. Днем будет облачно, но без осадков. До -9 градусов может подморозить в ночь со вторника на среду.

Последняя морозная ночь ожидается со среды на четверг. Зато уже в четверг днем воздух прогреется до +1 градуса.

Ранее стало известно, что после снега с дождем затопило подземный переход на проспекте Шолохова в Ростове. Воды там по щиколотку, сообщают обеспокоенные жители города.

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