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Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Выживший в авиакатастрофе в Афганистане добрался до поселка и попросил о помощи

Супруги из Волгодонска могли выжить после авиакатастрофы в Афганистане

21 января 2024, 16:21
Фото: 1MI
Выживший в авиакатастрофе в Афганистане добрался до поселка и попросил о помощи
В Афганистане один из выживших после крушения самолета Falcon-10 смог добраться до ближайшего населенного пункта и попросить о помощи, пишет ТАСС.

В Афганистане выясняют новые обстоятельства крушения частного самолета Falcon-10. На борту находились двое уроженцев Волгодонска — Анна и Анатолий Евсюковы, а также четыре члена экипажа. Рейс был санитарным. Анну эвакуировали на самолете в Москву из-за болезни.

Судно потерпело крушение недалеко от границы Афганистана и Таджикистана накануне вечером. Сейчас стало известно, что четыре человека из тех, кто находился на борту, смогли выжить. Более того, один из них смог добраться до ближайшего населенного пункта и жестами попросить помощи.

Названа возможная причина крушения самолета с супругами из Волгодонска
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Самолет упал в отдаленном горном районе, расположенном в нескольких часах езды от административного центра провинции.

Кем именно был выживший гражданин, добравшийся до поселения, не уточняется. Однако СМИ Афганистана заявили, что среди выживших есть трое пассажиров, один их них медбрат. Таким образом, есть вероятность того, что супруги Евсюковы также могли выжить в катастрофе. Однако для точных утверждений необходимо дождаться дополнительной информации от афганских властей.

Ранее эксперт назвал возможную причину крушения самолета с волгодонцами в Афганистане.

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#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Транспорт#Авария#Происшествия#Крушение самолета в Афганистане, в котором находился владелец рынков в Волгодонске и его жена
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