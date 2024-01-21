Супруги из Волгодонска могли выжить после авиакатастрофы в Афганистане

Кем именно был выживший гражданин, добравшийся до поселения, не уточняется. Однако СМИ Афганистана заявили, что среди выживших есть трое пассажиров, один их них медбрат. Таким образом, есть вероятность того, что супруги Евсюковы также могли выжить в катастрофе. Однако для точных утверждений необходимо дождаться дополнительной информации от афганских властей.