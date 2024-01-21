Супруги из Волгодонска могли выжить после авиакатастрофы в Афганистане

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
В Афганистане выясняют новые обстоятельства крушения частного самолета Falcon-10. На борту находились двое уроженцев Волгодонска — Анна и Анатолий Евсюковы, а также четыре члена экипажа. Рейс был санитарным. Анну эвакуировали на самолете в Москву из-за болезни.
Судно потерпело крушение недалеко от границы Афганистана и Таджикистана накануне вечером. Сейчас стало известно, что четыре человека из тех, кто находился на борту, смогли выжить. Более того, один из них смог добраться до ближайшего населенного пункта и жестами попросить помощи.
Самолет упал в отдаленном горном районе, расположенном в нескольких часах езды от административного центра провинции.
Кем именно был выживший гражданин, добравшийся до поселения, не уточняется. Однако СМИ Афганистана заявили, что среди выживших есть трое пассажиров, один их них медбрат. Таким образом, есть вероятность того, что супруги Евсюковы также могли выжить в катастрофе. Однако для точных утверждений необходимо дождаться дополнительной информации от афганских властей.
Ранее эксперт назвал возможную причину крушения самолета с волгодонцами в Афганистане.