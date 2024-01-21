Сын разбившегося владельца рынков в Волгодонске и его жены не попал на самолет

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В годах в Афганистане разбился частный самолет Falcon-10. На его борту находились четыре члена экипажа и два пассажира — Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска. Самолет летел из Таиланда в Москву. Рейс был санитарным. Анну Евсюкову ждали в Боткинской больнице.
Ее сын рассказал «Известиям», что по приезду в Таиланд Анна заболела. У нее начали отказывать почки, печень и другие органы. Врачи диагностировали септический шок. По неподтвержденным данным, у Евсюковой была аллергия на обезболивающие. Лечение в Таиланде Анне не помогло, а потому ее решили госпитализировать на родину.
Telegram-канал SHOT писал, что на борту должен был находиться и сын Евсюковых, однако для еще одного пассажира не было предусмотрено места. Сам сын погибших дончан информацию об этом никак не комментировал.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о деятельности Евсюковых. Они владели крупными рынками в Волгодонске.