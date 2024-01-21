rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Шесть человек, в том числе Анна и Анатолий Евсюковы, находились на борту разбившегося над Афганистаном самолета Falcon 10

Сын разбившегося владельца рынков в Волгодонске и его жены не попал на самолет

21 января 2024, 13:17
Фото: для иллюстрации / pxhere.com
Шесть человек, в том числе Анна и Анатолий Евсюковы, находились на борту разбившегося над Афганистаном самолета Falcon 10
Шесть человек, в том числе Анна и Анатолий Евсюковы, находились на борту разбившегося над Афганистаном самолета Falcon-10, сообщила Росавиация.

В годах в Афганистане разбился частный самолет Falcon-10. На его борту находились четыре члена экипажа и два пассажира — Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска. Самолет летел из Таиланда в Москву. Рейс был санитарным. Анну Евсюкову ждали в Боткинской больнице.

Ее сын рассказал «Известиям», что по приезду в Таиланд Анна заболела. У нее начали отказывать почки, печень и другие органы. Врачи диагностировали септический шок. По неподтвержденным данным, у Евсюковой была аллергия на обезболивающие. Лечение в Таиланде Анне не помогло, а потому ее решили госпитализировать на родину.

Стали известны подробности крушения самолета с супругами из Волгодонска на борту
Узнать подробнее

Telegram-канал SHOT писал, что на борту должен был находиться и сын Евсюковых, однако для еще одного пассажира не было предусмотрено места. Сам сын погибших дончан информацию об этом никак не комментировал.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о деятельности Евсюковых. Они владели крупными рынками в Волгодонске.

Читайте также:
«Короли» волгодонских рынков: что известно о супругах, погибших в АфганистанеЛетели на лечение: супруги из Волгодонска разбились на самолете в АфганистанеВ посольстве подтвердили личности погибших в авиакатастрофе супругов из Волгодонска
#Общество#Россия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Волгодонск#Транспорт#Авария#Авиакатастрофа#Происшествия#Крушение самолета в Афганистане, в котором находился владелец рынков в Волгодонске и его жена
Подпишитесь
«Короли» волгодонских рынков: что известно о супругах, погибших в Афганистане
Сегодня, 12:24
Синоптик Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в Ростовской области
Сегодня, 10:49
Два пенсионера погибли и один пострадал в страшном пожаре в Таганроге
Сегодня, 08:57
Людям без опыта в Ростове-на-Дону обещают платить в среднем 54 тысячи рублей
Сегодня, 08:12
Власти назвали еще один маршрут, по которому запустят электробусы в Ростове
Сегодня, 08:09
Стало известно, сколько продержится трескучий мороз в Ростовской области
Сегодня, 07:21