Сын разбившегося владельца рынков в Волгодонске и его жены не попал на самолет

Ее сын рассказал «Известиям», что по приезду в Таиланд Анна заболела. У нее начали отказывать почки, печень и другие органы. Врачи диагностировали септический шок. По неподтвержденным данным, у Евсюковой была аллергия на обезболивающие. Лечение в Таиланде Анне не помогло, а потому ее решили госпитализировать на родину.