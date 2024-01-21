Трагедия или чудо в горах Афганистана? Могли ли выжить волгодонцы в авиакатастрофе

Кем именно был выживший гражданин, добравшийся до поселения, не уточняется. Однако известно, что среди выживших есть трое пассажиров, один их них медбрат сопровождавший пациентку Анну Евсюкову. Таким образом, есть вероятность того, что супруги Евсюковы также могли выжить в катастрофе. Однако для точных утверждений необходимо дождаться дополнительной информации от афганских властей.