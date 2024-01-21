Трагедия или чудо в горах Афганистана? Могли ли выжить волгодонцы в авиакатастрофе

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
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Updated Сегодня, 16:42
О том, что Falcon-10 перестал выходить на связь и пропал с радаров, стало известно вечером 20 января. Росавиация, комментируя происшествие, подтвердила, что судно принадлежит российской ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Самолет совершал чартерный санитарный рейс из Таиланда в Москву.
На территории Афганистана экипаж стал докладывать о проблемах. У самолета якобы отказали два двигателя и были проблемы с топливом из-за встречного ветра. Экипаж планировал сделать аварийную посадку в Таджикистане. Однако долететь туда Falcon-10 не успел.
Судно летело из Таиланда в Москву, его ждали в Боткинской больнице. Пассажирами Falcon-10 были 65-летний Анатолий и 64-летняя Анна Евсюковы.
Их сын рассказал «Известиям», что родители улетели в Таиланд в декабре. По приезду Анна серьезно заболела. У нее стали отказывать органы. Женщину пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Спустя месяц стало понятно, что лечение в Таиланде не помогает. Тогда Евсюкову решили эвакуировать на родину. Предположительно, у Анны развилась непереносимость обезболивающего препарата.
В посольстве ТАСС заявили, что не занимались организацией рейса, процесс происходил в частном порядке.
Анатолий Евсюков, находившийся на борту Falcon-10, является известным в Ростовской области бизнесменом. С конца 90-х годов он открыл в Волгодонске несколько крупных и известных рынков, такие как «Машенька», «Авангард» и «Анна».
В 2014 году Евсюков получил медаль «За доблестный труд на благо Донского края» за значительный вклад в развитие сферы потребительского рынка. Еще через три года бизнесмена наградили знаком губернатора области «За милосердие и благотворительность».
Обстоятельства и подробности авиакатастрофы уточнялись в течение всего дня 21 января посредством дипломатических ведомств и Росавиации. Спустя почти сутки на место крушения в горной местности Афганистана выдвинулась местная наземная поисково-спасательная группа.
Она сообщила, что из шести находившихся на борту четверо смогли выжить. У них травмы различной степени тяжести.
Местные СМИ сообщили, что один из выживших смог добраться до ближайшего населенного пункта и жестами попросить местных жителей о помощи. Самолет упал в отдаленном горном районе, расположенном в нескольких часах езды от административного центра провинции.
Кем именно был выживший гражданин, добравшийся до поселения, не уточняется. Однако известно, что среди выживших есть трое пассажиров, один их них медбрат сопровождавший пациентку Анну Евсюкову. Таким образом, есть вероятность того, что супруги Евсюковы также могли выжить в катастрофе. Однако для точных утверждений необходимо дождаться дополнительной информации от афганских властей.