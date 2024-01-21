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Published Сегодня, 16:32

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Updated Сегодня, 16:42

Крушение самолета с супругами из Волгодонска в Афганистане. Что известно и кто выжил

Трагедия или чудо в горах Афганистана? Могли ли выжить волгодонцы в авиакатастрофе

21 января 2024, 16:32
Фото: 1MI
Крушение самолета с супругами из Волгодонска в Афганистане. Что известно и кто выжил

Главные факты о крушении самолета с бизнесменом из Волгодонска с женой на борту

Накануне вечером частный джет Falcon-10 рухнул в Афганистане. На его борту были супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска. Джет эвакуировал Анну на лечение в Россию из Таиланда. Супруг был ее сопровождающим. Что известно об авиакатастрофе и выживших в ней, в материале RostovGazeta.

Как произошла авиакатастрофа

О том, что Falcon-10 перестал выходить на связь и пропал с радаров, стало известно вечером 20 января. Росавиация, комментируя происшествие, подтвердила, что судно принадлежит российской ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Самолет совершал чартерный санитарный рейс из Таиланда в Москву.

На территории Афганистана экипаж стал докладывать о проблемах. У самолета якобы отказали два двигателя и были проблемы с топливом из-за встречного ветра. Экипаж планировал сделать аварийную посадку в Таджикистане. Однако долететь туда Falcon-10 не успел.

Самолет совершал чартерный санитарный рейс из Таиланда в МосквуСамолет совершал чартерный санитарный рейс из Таиланда в Москву
Самолет совершал чартерный санитарный рейс из Таиланда в Москву
Фото: для иллюстрации / pxhere.com
Названа возможная причина крушения самолета с супругами из Волгодонска
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Как жители Волгодонска оказались на борту Falcon 10

Судно летело из Таиланда в Москву, его ждали в Боткинской больнице. Пассажирами Falcon-10 были 65-летний Анатолий и 64-летняя Анна Евсюковы.

Их сын рассказал «Известиям», что родители улетели в Таиланд в декабре. По приезду Анна серьезно заболела. У нее стали отказывать органы. Женщину пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Спустя месяц стало понятно, что лечение в Таиланде не помогает. Тогда Евсюкову решили эвакуировать на родину. Предположительно, у Анны развилась непереносимость обезболивающего препарата.

В посольстве ТАСС заявили, что не занимались организацией рейса, процесс происходил в частном порядке.

Разбившееся судно направлялось из Таиланда в Москву, чтобы доставить на лечение Анну ЕвсюковуРазбившееся судно направлялось из Таиланда в Москву, чтобы доставить на лечение Анну Евсюкову
Разбившееся судно направлялось из Таиланда в Москву, чтобы доставить на лечение Анну Евсюкову
Фото: для иллюстрации / pxhere.com
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Что известно о семье Евсюковых из Волгодонска

Анатолий Евсюков, находившийся на борту Falcon-10, является известным в Ростовской области бизнесменом. С конца 90-х годов он открыл в Волгодонске несколько крупных и известных рынков, такие как «Машенька», «Авангард» и «Анна».

В 2014 году Евсюков получил медаль «За доблестный труд на благо Донского края» за значительный вклад в развитие сферы потребительского рынка. Еще через три года бизнесмена наградили знаком губернатора области «За милосердие и благотворительность».

Погибший в Афганистане в авиакатастрофе Анатолий Евсюков владел в Ростовской области тремя крупными рынкамиПогибший в Афганистане в авиакатастрофе Анатолий Евсюков владел в Ростовской области тремя крупными рынками
Погибший в Афганистане в авиакатастрофе Анатолий Евсюков владел в Ростовской области тремя крупными рынками
Фото: для иллюстрации / pxhere.com
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Кто выжил после крушения Falcon 10

Обстоятельства и подробности авиакатастрофы уточнялись в течение всего дня 21 января посредством дипломатических ведомств и Росавиации. Спустя почти сутки на место крушения в горной местности Афганистана выдвинулась местная наземная поисково-спасательная группа.

Она сообщила, что из шести находившихся на борту четверо смогли выжить. У них травмы различной степени тяжести.

Местные СМИ сообщили, что один из выживших смог добраться до ближайшего населенного пункта и жестами попросить местных жителей о помощи. Самолет упал в отдаленном горном районе, расположенном в нескольких часах езды от административного центра провинции.

Кем именно был выживший гражданин, добравшийся до поселения, не уточняется. Однако известно, что среди выживших есть трое пассажиров, один их них медбрат сопровождавший пациентку Анну Евсюкову. Таким образом, есть вероятность того, что супруги Евсюковы также могли выжить в катастрофе. Однако для точных утверждений необходимо дождаться дополнительной информации от афганских властей.

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