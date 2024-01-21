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Published Сегодня, 08:56

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Updated Сегодня, 08:58

Гололед сковал трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Трасса М-4 «Дон» обледенела в Ростовской области

21 января 2024, 08:56
Фото: pxhere.com
Гололед сковал трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
Гололед сковал трассу М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщают водители.

Автомобилисты жалуются на гололед на трассе М-4 «Дон» и других дорогах региона. Из-за прошедших накануне осадков и последовавших за ними заморозков передвигаться на автомобилях стало крайне опасно. Водители сообщают сразу о нескольких ДТП с участием фур. Ситуацию, по их словам, осложняет и проблемное состояние трассы М-4 — на ней много глубоких ям.

Гололед сковал трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
Видео: Алексей Кулагин/Чат в Telegram «Трасса М-4 Дон»

«Ребята, едьте аккуратней. Трасса — лед», — предупреждает в видео один из автомобилистов.

Пробок в регионе пока нет. Осадков в Ростовской области сегодня не ожидается, однако температура воздуха все еще останется минусовой.

Ранее водитель Mustang снесла столб на Стачках в Ростове.

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