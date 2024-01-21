Трасса М-4 «Дон» обледенела в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Автомобилисты жалуются на гололед на трассе М-4 «Дон» и других дорогах региона. Из-за прошедших накануне осадков и последовавших за ними заморозков передвигаться на автомобилях стало крайне опасно. Водители сообщают сразу о нескольких ДТП с участием фур. Ситуацию, по их словам, осложняет и проблемное состояние трассы М-4 — на ней много глубоких ям.
«Ребята, едьте аккуратней. Трасса — лед», — предупреждает в видео один из автомобилистов.
Пробок в регионе пока нет. Осадков в Ростовской области сегодня не ожидается, однако температура воздуха все еще останется минусовой.
Ранее водитель Mustang снесла столб на Стачках в Ростове.