Трасса М-4 «Дон» обледенела в Ростовской области

Автомобилисты жалуются на гололед на трассе М-4 «Дон» и других дорогах региона. Из-за прошедших накануне осадков и последовавших за ними заморозков передвигаться на автомобилях стало крайне опасно. Водители сообщают сразу о нескольких ДТП с участием фур. Ситуацию, по их словам, осложняет и проблемное состояние трассы М-4 — на ней много глубоких ям.