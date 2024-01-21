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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

В Ростове в реанимации умерла 11-летняя девочка из ЛНР, которой травили вшей керосином

«Травили вшей керосином»: в Ростове умерла девочка, у которой загорелась голова

21 января 2024, 09:18
Фото: Midjourney
В Ростове в реанимации умерла 11-летняя девочка из ЛНР, которой травили вшей керосином

В Ростове от ожогов умерла девочка, которой травили вшей керосином

В Ростове в реанимации умерла 11-летняя девочка из ЛНР, которой травили вшей керосином, рассказывает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

В ростовской больнице умерла девочка из Свердловска в ЛНР. Она поступила в реанимацию и впала в кому после неудачной попытки протравить вшей. Паразитов у ребенка заметил отец. Вытравить их он решил с помощью керосина на кухне рядом с печью. В результате неосторожного обращения с огнем голова девочки загорелась.

В Ростове в реанимации умерла девочка из ЛНР, которой травили вшей керосином
Видео: Telegram-канал «Mash на Донбассе»

Прогнозы врачей с самого начала были неутешительными. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Родители девочки сетовали, что не могут ее навестить из-за проблем с документами. Решать эту проблему им придется в ускоренном порядке, чтобы забрать тело дочери из Ростова.

Ранее ростовчанин подстрелил семилетнюю девочку на свадьбе в Карачаево-Черкесии.

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