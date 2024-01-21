«Травили вшей керосином»: в Ростове умерла девочка, у которой загорелась голова

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В ростовской больнице умерла девочка из Свердловска в ЛНР. Она поступила в реанимацию и впала в кому после неудачной попытки протравить вшей. Паразитов у ребенка заметил отец. Вытравить их он решил с помощью керосина на кухне рядом с печью. В результате неосторожного обращения с огнем голова девочки загорелась.
Прогнозы врачей с самого начала были неутешительными. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Родители девочки сетовали, что не могут ее навестить из-за проблем с документами. Решать эту проблему им придется в ускоренном порядке, чтобы забрать тело дочери из Ростова.
Ранее ростовчанин подстрелил семилетнюю девочку на свадьбе в Карачаево-Черкесии.