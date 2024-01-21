«Травили вшей керосином»: в Ростове умерла девочка, у которой загорелась голова

В ростовской больнице умерла девочка из Свердловска в ЛНР. Она поступила в реанимацию и впала в кому после неудачной попытки протравить вшей. Паразитов у ребенка заметил отец. Вытравить их он решил с помощью керосина на кухне рядом с печью. В результате неосторожного обращения с огнем голова девочки загорелась.