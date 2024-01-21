Труп мужчины нашли в балке Рябинина в Ростове

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Тело неизвестного мужчины достали из балки Рябинина в Ростове. Она находится на пересечении Малиновского и 339-й Стрелковой дивизии.
Обнаружившие тело прохожие пытались откачать мужчину, но эти попытки оказались тщетными, он был мертв. Сообщается, что на нем была одежда, а его труп прибило к берегу балки.
Официальных подробностей происшествия пока не поступало. Информация об обстоятельствах гибели мужчины и его личности уточняются.
Ранее труп неизвестного мужчины обнаружили на проспекте Стачки в Ростове. Погибшему было около 80 лет. Мужчине, по всей вероятности, стало плохо прямо на улице. Спасти его не удалось.