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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Из балки на Западном в Ростове достали труп неизвестного

Труп мужчины нашли в балке Рябинина в Ростове

21 января 2024, 15:07
Фото: для иллюстрации / 1MI
Из балки на Западном в Ростове достали труп неизвестного
Из балки на Западном в Ростове достали труп неизвестного, сообщает Telegram-канал «Ростов Главный».

Тело неизвестного мужчины достали из балки Рябинина в Ростове. Она находится на пересечении Малиновского и 339-й Стрелковой дивизии.

Обнаружившие тело прохожие пытались откачать мужчину, но эти попытки оказались тщетными, он был мертв. Сообщается, что на нем была одежда, а его труп прибило к берегу балки.

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Официальных подробностей происшествия пока не поступало. Информация об обстоятельствах гибели мужчины и его личности уточняются.

Ранее труп неизвестного мужчины обнаружили на проспекте Стачки в Ростове. Погибшему было около 80 лет. Мужчине, по всей вероятности, стало плохо прямо на улице. Спасти его не удалось.

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