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Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска находились на борту разбившегося самолета Falcon

В посольстве подтвердили личности погибших в авиакатастрофе супругов из Волгодонска

21 января 2024, 11:58
Фото: для иллюстрации / pxhere.com
Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска находились на борту разбившегося самолета Falcon

В посольстве подтвердили личности погибших в авиакатастрофе пары из Волгодонска

Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска находились на борту разбившегося самолета Falcon, сообщили ТАСС в консульском отделе посольства России в Таиланде.

В небе над Афганистаном пропал с радаров частный джет Falcon 10. Рейс был санитарным. На борту самолета находились жители Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. Женщину госпитализировали в Россию из Таиланда из-за болезни.

В посольстве России уточнили, что организацией рейсам не занимались. Это была «частная медицинская эвакуация» с участием страховой компании.

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На борту самолета, помимо Евсюковых, находились еще четыре члена экипажа. Джет перестал выходить на связь над горной провинцией Афганистана, неподалеку от границы с Таджикистаном.

Ранее сообщалось, что Евсюковы отдыхали в Таиланде, где Анна заболела. Состояние женщины ухудшилось, ее подключили к ИВЛ и решили госпитализировать в Россию.

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