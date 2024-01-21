В посольстве подтвердили личности погибших в авиакатастрофе супругов из Волгодонска

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В небе над Афганистаном пропал с радаров частный джет Falcon 10. Рейс был санитарным. На борту самолета находились жители Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. Женщину госпитализировали в Россию из Таиланда из-за болезни.
В посольстве России уточнили, что организацией рейсам не занимались. Это была «частная медицинская эвакуация» с участием страховой компании.
На борту самолета, помимо Евсюковых, находились еще четыре члена экипажа. Джет перестал выходить на связь над горной провинцией Афганистана, неподалеку от границы с Таджикистаном.
Ранее сообщалось, что Евсюковы отдыхали в Таиланде, где Анна заболела. Состояние женщины ухудшилось, ее подключили к ИВЛ и решили госпитализировать в Россию.