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Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

В рухнувшем самолете с супругами из Волгодонска на борту могут быть выжившие

В рухнувшем самолете с супругами из Волгодонска на борту могут быть выжившие

21 января 2024, 14:47
Фото: для иллюстрации / pxhere.com
В рухнувшем самолете с супругами из Волгодонска на борту могут быть выжившие
Власти Афганистана сообщили о гибели двух из шести пассажиров самолета Falcon-10, сообщает Росавиация.

Накануне вечером в Афганистане потерпел крушение частный самолет Falcon-10. На его борту находились четыре члена экипажа и два пассажира — Анна и Анатолий Евсюковы. Последний является известным бизнесменом из Волгодонска. Пара направлялась из Таиланда в Москву на лечение.

В течение всего дня уточняется и расследуется информация о крушении самолета. Росавиация сообщила, что судьба двоих пассажиров уточняется, а еще четыре чудом смогли выжить. Однако кто именно числится в списке выживших, к настоящему часу неизвестно.

Самолет с погибшими супругами из Волгодонска не должен был лететь над Афганистаном
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Известно, что у выживших травмы различной степени тяжести. На месте крушения продолжает работу наземная поисково-спасательная группа из афганских специалистов.

Ранее сообщалось, что экипаж рапортовал о проблемах с двумя двигателями и топливом. Самолет хотели посадить на аэродроме в Таджикистане, однако сделать этого не успели.

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