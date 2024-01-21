В рухнувшем самолете с супругами из Волгодонска на борту могут быть выжившие

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Накануне вечером в Афганистане потерпел крушение частный самолет Falcon-10. На его борту находились четыре члена экипажа и два пассажира — Анна и Анатолий Евсюковы. Последний является известным бизнесменом из Волгодонска. Пара направлялась из Таиланда в Москву на лечение.
В течение всего дня уточняется и расследуется информация о крушении самолета. Росавиация сообщила, что судьба двоих пассажиров уточняется, а еще четыре чудом смогли выжить. Однако кто именно числится в списке выживших, к настоящему часу неизвестно.
Известно, что у выживших травмы различной степени тяжести. На месте крушения продолжает работу наземная поисково-спасательная группа из афганских специалистов.
Ранее сообщалось, что экипаж рапортовал о проблемах с двумя двигателями и топливом. Самолет хотели посадить на аэродроме в Таджикистане, однако сделать этого не успели.