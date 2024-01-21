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Posted 21 января 2024, 08:09

Published 21 января 2024, 08:09

Modified 21 января 2024, 08:11

Updated 21 января 2024, 08:11

20 электробусов распределят между тремя городскими маршрутами в Ростове

Власти назвали еще один маршрут, по которому запустят электробусы в Ростове

21 января 2024, 08:09
Фото: 1MI. 20 электробусов распределят между тремя городскими маршрутами в Ростове
20 электробусов распределят между тремя городскими маршрутами в Ростове, этот вопрос обсудят на ближайшем заседании регионального правительства.

В Ростове для электробусов организуют три маршрута. Так, 10 транспортных средств отдадут на маршрут № 17А. Он свяжет Левенцовку с центром и Военведом. На маршрут №58 власти определили еще пять электробусов. Они будут обслуживать путь от ЖК «Левобережный» до центра и Сельмаша. Наконец, еще пять электробусов получит маршрут №88. Он свяжет район старого аэропорта с железнодорожным вокзалом.

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Власти добавляют, что электробусы также будут выполнять функцию подвозящих маршрутов к скоростному рельсовому транспорту.

Ранее сообщалось, что водителей для электробусов в Ростове нашли в Москве и Киргизии.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт в Ростове#Правительство Ростовской области#Электробусы в Ростове
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