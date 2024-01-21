Власти назвали еще один маршрут, по которому запустят электробусы в Ростове

В Ростове для электробусов организуют три маршрута. Так, 10 транспортных средств отдадут на маршрут № 17А. Он свяжет Левенцовку с центром и Военведом. На маршрут №58 власти определили еще пять электробусов. Они будут обслуживать путь от ЖК «Левобережный» до центра и Сельмаша. Наконец, еще пять электробусов получит маршрут №88. Он свяжет район старого аэропорта с железнодорожным вокзалом.