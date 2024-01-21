Жители Ростовской области стали реже жениться

Ранее в ЗАГС напомнили жителям Ростовской области, которые хотели бы сыграть свадьбу в 2024 году, что он будет високосный, а значит, заключить союз можно будет 29 февраля. Кроме того, там назвали какие еще красивые даты для заключения брака есть в наступившем году.