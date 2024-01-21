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Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Жители Ростовской области стали реже жениться и чуть реже разводиться

Жители Ростовской области стали реже жениться

21 января 2024, 06:10
Фото: Midjourney
Жители Ростовской области стали реже жениться и чуть реже разводиться
В Ростовской области стали реже заключать брак, однако и разводиться стали меньше, следует из данных опубликованных Росстатом по итогам 11 месяцев прошлого года.

Так, за период с января по ноябрь 2023 года в Ростовской области официально оформить свои отношения решили 25995 пар. Таким образом количество браков сократилось на 1224 или на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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При этом снизилось и число разводов. За 11 месяцев прошлого года только 18095 пар расторгли брак против 18567 за тот же период позапрошлого года.

Ранее в ЗАГС напомнили жителям Ростовской области, которые хотели бы сыграть свадьбу в 2024 году, что он будет високосный, а значит, заключить союз можно будет 29 февраля. Кроме того, там назвали какие еще красивые даты для заключения брака есть в наступившем году.

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