Жители Ростовской области стали реже жениться

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Так, за период с января по ноябрь 2023 года в Ростовской области официально оформить свои отношения решили 25995 пар. Таким образом количество браков сократилось на 1224 или на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
При этом снизилось и число разводов. За 11 месяцев прошлого года только 18095 пар расторгли брак против 18567 за тот же период позапрошлого года.
Ранее в ЗАГС напомнили жителям Ростовской области, которые хотели бы сыграть свадьбу в 2024 году, что он будет високосный, а значит, заключить союз можно будет 29 февраля. Кроме того, там назвали какие еще красивые даты для заключения брака есть в наступившем году.