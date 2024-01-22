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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Аналитики дали прогноз цен на недвижимость в Ростовской области в 2024 году

Аналитики дали прогноз цен на недвижимость в Ростовской области в 2024 году

22 января 2024, 06:30
Фото: Midjourney
Аналитики дали прогноз цен на недвижимость в Ростовской области в 2024 году

Эксперт Еремкин заявил, что спрос на новостройки в Ростове резко падает

Объем предложения жилья в Ростовской области увеличился как на первичном, так и на вторичном рынке, рассказал корреспонденту RostovGazeta руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

По итогам 2023 года, предложение жилья на вторичном рынке в регионе выросло на 5,5% в сравнении с данными за 2022 год. При этом на первичном рынке предложение выросло за год сразу на 72,6%. Аналитики связывают это большими объемами строительства и ввода жилья.

Обращает внимание, что спрос на «вторичку» в Ростовской области растет, а на «первичку» падает. Так, квартиры в новостройках стали покупать реже примерно на 6%. Недвижимость на вторичное рынке, наоборот, стала популярнее на 12%.

Стало известно, где в Ростове больше всего подорожало жилье в новостройках
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«Вторичка» за год подорожала на 13,5%, с 3,7 миллиона рублей до 4,2 миллиона рублей.«Вторичка» за год подорожала на 13,5%, с 3,7 миллиона рублей до 4,2 миллиона рублей.
«Вторичка» за год подорожала на 13,5%, с 3,7 миллиона рублей до 4,2 миллиона рублей.
Фото: 1MI

При этом цены растут на обоих рынках жилья. «Вторичка» за год подорожала на 13,5%, с 3,7 миллиона рублей до 4,2 миллиона рублей. «Первичка» поднялась в цене меньше, всего на 3%, однако она все еще остается дороже. Средняя цена на квартиру в новостройке Ростова составляет примерно 4,9 миллиона рублей.

Аналитики отмечают, что стоимость жилья в регионе, вероятно, продолжит расти в наступившем году.

«Стоит учитывать, что рост ключевой ставки ЦБ и, как следствие, ставок по ипотеке, прошедший в прошлом году, повлияет на рынок недвижимости в 2024-м. Особенно это касается сегмента вторичного жилья, где нет льготных ипотечных программ, а ежемесячные платежи по жилищным кредитам больше, чем на „первичке“. Поэтому мы предполагаем, что в нынешнем году часть спроса может перейти с вторичного на первичный рынок — соответственно, заметного роста цен на вторичную недвижимость, скорее всего, не будет, если не изменятся экономические предпосылки», — отметил Сергей Еремкин.

Ранее эксперт дала пессимистичный прогноз по рынку жилья в Ростове.

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