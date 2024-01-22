Аналитики дали прогноз цен на недвижимость в Ростовской области в 2024 году

При этом цены растут на обоих рынках жилья. «Вторичка» за год подорожала на 13,5%, с 3,7 миллиона рублей до 4,2 миллиона рублей. «Первичка» поднялась в цене меньше, всего на 3%, однако она все еще остается дороже. Средняя цена на квартиру в новостройке Ростова составляет примерно 4,9 миллиона рублей.