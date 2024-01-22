Дорогу на улице Шоссейной в Ростове собираются расширить до четырех полос

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
В воскресенье, 22 января, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что в 2024 году в городе начнут разработку проекта реконструкции участка автодороги по улице Шоссейной, речь идет о дороге, расположенной в районе залива Ковш.
Уже в следующем месяце планируется заключить муниципальный контракт. В проект планируют включить расширение проезжей части до четырех полос, кроме того, нужно будет построить и ливневки. С помощью строительства ливневой канализации власти собираются решить проблему с регулярным затоплением жилья на улице Шоссейной.
Подготовку документации планируют закончить к апрелю 2025 года, к этому же времени необходимо получить положительное заключение на объект от экспертной организации. На подготовку документации по проекту выделили 9,8 миллиона рублей.
Ранее в Ростовской области из-за перепадов температуры и непогоды обледенела трасса М-4 «Дон».