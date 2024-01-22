Дорогу на улице Шоссейной в Ростове собираются расширить до четырех полос

Уже в следующем месяце планируется заключить муниципальный контракт. В проект планируют включить расширение проезжей части до четырех полос, кроме того, нужно будет построить и ливневки. С помощью строительства ливневой канализации власти собираются решить проблему с регулярным затоплением жилья на улице Шоссейной.