rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Два дня в пути: ростовчане смогут уехать в Стамбул на автобусе

Два дня в пути: ростовчане смогут уехать в Стамбул на автобусе

22 января 2024, 10:09
Фото: Henri Bergius/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Два дня в пути: ростовчане смогут уехать в Стамбул на автобусе

Новый автобусный маршрут запустили из Ростова в Стамбул

Из Ростова запустили прямой автобусный маршрут до Стамбула, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Ростов-Транспорт» объявил, что из Ростова запустили прямой автобус до Стамбула. Перевозчиком выступит турецкая компания Luks Yilmaz.

«Комфорт минус»: в Ростове затопило дождем пассажиров автобуса
Узнать подробнее

Агрегаторы уже опубликовали данные о продаже билетов на первый автобус, который отправляется с Главного автовокзала в понедельник, 29 января, в 09.00 мск. Прибытие в Стамбул запланировано на среду, 31 января, 01.00 мск, сам маршрут пролегает по территории Грузии и Турции. Стоимость билета составляет более 8,9 тысячи рублей. Большая часть билетов уже распродана, на момент публикации материала осталось всего 10 мест.

Фото: Tutu

Ранее власти сообщали, что запустят регулярные рейсы в Турцию, Грузию и Армению из Ростова.

Читайте также:
В Турции откроется офис присутствия Ростовской областиЗлоумышленник обстрелял автобус с пассажирами в ТурцииСо строящегося автовокзала в Ростове можно будет уехать в Турцию, Грузию и Армению
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Туризм#Надежда Пустяк#Армения#Поездка за границу#Транспорт#Турция#Путешествия#Грузия#Последние новости Ростова на сегодня#Поездки#Ростов#Отдых в Турции#Автобусный маршрут#Происшествия
Подпишитесь
Экс-начальник донского ГИБДД выразил соболезнования родным хирурга, который его спас
Сегодня, 09:02
Стало известно, когда начнется сезон снегопадов в Ростовской области
Сегодня, 05:28
Мать выжившего в Афганистане медбрата сообщила о гибели пары из Волгодонска
Вчера, 20:14
Эксперт назвал возможную причину крушения самолета с волгодонцами в Афганистане
Вчера, 15:40
Нырнул на Крещение: в Ростовской области нашли труп на берегу реки
Вчера, 18:37
Больше 20 крушений: самолету, в котором разбились супруги из Волгодонска, было 45 лет
Вчера, 17:46