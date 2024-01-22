Два дня в пути: ростовчане смогут уехать в Стамбул на автобусе

Агрегаторы уже опубликовали данные о продаже билетов на первый автобус, который отправляется с Главного автовокзала в понедельник, 29 января, в 09.00 мск. Прибытие в Стамбул запланировано на среду, 31 января, 01.00 мск, сам маршрут пролегает по территории Грузии и Турции. Стоимость билета составляет более 8,9 тысячи рублей. Большая часть билетов уже распродана, на момент публикации материала осталось всего 10 мест.