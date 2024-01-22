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Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Как начинали бизнес в Волгодонске разбившиеся в Афганистане Евсюковы

Два стола и крыша: как начинал бизнес в Волгодонске разбившийся в Афганистане Евсюков

22 января 2024, 04:39
Фото: 1MI

Как начинали бизнес в Волгодонске разбившиеся в Афганистане Евсюковы

Бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков, который стал пассажиром разбившегося самолета Falcon 10, открыл свой первый рынок в 1999 году, сообщает Aif.ру.

По информации издания, он родился в Челябинской области и приехал в Волгодонск для строительства предприятия «Атоммаш». Здесь он открыл свой первый рынок «Машенька», а после появились еще два — «Атлант» и «Анна».

«Он познакомился со своей будущей супругой, когда она занималась торговлей. Вначале она была продавцом, а после арендовала магазин, но товара становилось все больше. Тогда она поставила два стола с крышей — так начался рынок „Машенька“, — говорится в публикации.

Отмечается, что далее их бизнес становился только больше. Знакомый пары рассказал, что у них была отличная репутация.

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По информации «Комсомольской правды», Евсюков изначально начинал работать на заводе в Зернограде токарем и фрезеровщиком. Кроме того, он занимался цветной фотографией в те времена, чтобы заработать.

Рынок «Машенька» он назвал в честь дочери, а «Анна» — в честь супруги.

Напомним, трагедия произошла на выходных, когда летевший из Таиланда в Москву самолет Falcon 10 перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что он упал.

По данным РЕН ТВ, на борту самолета находились супруги и они погибли.

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