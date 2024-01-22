Два стола и крыша: как начинал бизнес в Волгодонске разбившийся в Афганистане Евсюков

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
По информации издания, он родился в Челябинской области и приехал в Волгодонск для строительства предприятия «Атоммаш». Здесь он открыл свой первый рынок «Машенька», а после появились еще два — «Атлант» и «Анна».
«Он познакомился со своей будущей супругой, когда она занималась торговлей. Вначале она была продавцом, а после арендовала магазин, но товара становилось все больше. Тогда она поставила два стола с крышей — так начался рынок „Машенька“, — говорится в публикации.
Отмечается, что далее их бизнес становился только больше. Знакомый пары рассказал, что у них была отличная репутация.
По информации «Комсомольской правды», Евсюков изначально начинал работать на заводе в Зернограде токарем и фрезеровщиком. Кроме того, он занимался цветной фотографией в те времена, чтобы заработать.
Рынок «Машенька» он назвал в честь дочери, а «Анна» — в честь супруги.
Напомним, трагедия произошла на выходных, когда летевший из Таиланда в Москву самолет Falcon 10 перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что он упал.
По данным РЕН ТВ, на борту самолета находились супруги и они погибли.