Экс-начальник донского ГИБДД выразил соболезнования родным хирурга, который его спас

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Напомним, что в возрасте 76-и лет в донской столице скончался известный хирург Сергей Нерсесянц. Более полувека врач посвятил своей работе. На его счету тысячи спасенных жизней. В их числе — экс-начальника донского управления ГИБДД Сергея Моргачева.
«После покушения на меня, врач буквально сотворил чудо, установив мне восемь пластин и собрав по частям. Позже, когда я проходил лечение в Германии, местные специалисты не уставали поражаться выполнению столь трудоемкой работы», — отмечает Сергей Моргачев.
Собеседник уверен, что с уходом Сергея Нерсесянца не только Ростовская область, но и вся страна потеряла очень сильного специалиста.
«Этот доктор навсегда останется в моей душе. Он не только профессиональный врач, но и хороший, порядочный человек, который никогда не забывал своих пациентов. Выражаю свои соболезнования родным и близким, — говорит спикер. — Я собирался приехать на похороны. Но у нас [в Ульяновской области — прим. редакции] федеральные дороги были закрыты».
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