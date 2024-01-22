Экс-начальник донского ГИБДД выразил соболезнования родным хирурга, который его спас

«Этот доктор навсегда останется в моей душе. Он не только профессиональный врач, но и хороший, порядочный человек, который никогда не забывал своих пациентов. Выражаю свои соболезнования родным и близким, — говорит спикер. — Я собирался приехать на похороны. Но у нас [в Ульяновской области — прим. редакции] федеральные дороги были закрыты».