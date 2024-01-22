rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Экс-начальник донского ГИБДД выразил соболезнования родным хирурга спасшего ему жизнь

Экс-начальник донского ГИБДД выразил соболезнования родным хирурга, который его спас

22 января 2024, 09:02
Фото: Сергей Моргачев/vk.com
Экс-начальник донского ГИБДД выразил соболезнования родным хирурга спасшего ему жизнь

Сергей Моргачев выразил соболезнования после смерти донского хирурга Нерсесянца

Экс-начальник донского ГИБДД Сергей Моргачев сообщил RostovGazeta, что выражает соболезнования родным и близким умершего главного челюстно-лицевого хирурга Ростовской области, заслуженного врача России Сергея Нерсесянца.

Напомним, что в возрасте 76-и лет в донской столице скончался известный хирург Сергей Нерсесянц. Более полувека врач посвятил своей работе. На его счету тысячи спасенных жизней. В их числе — экс-начальника донского управления ГИБДД Сергея Моргачева.

«После покушения на меня, врач буквально сотворил чудо, установив мне восемь пластин и собрав по частям. Позже, когда я проходил лечение в Германии, местные специалисты не уставали поражаться выполнению столь трудоемкой работы», — отмечает Сергей Моргачев.

Собирал людей по частям: легендарный хирург Сергей Нерсесянц умер в Ростове
Узнать подробнее

Собеседник уверен, что с уходом Сергея Нерсесянца не только Ростовская область, но и вся страна потеряла очень сильного специалиста.

«Этот доктор навсегда останется в моей душе. Он не только профессиональный врач, но и хороший, порядочный человек, который никогда не забывал своих пациентов. Выражаю свои соболезнования родным и близким, — говорит спикер. — Я собирался приехать на похороны. Но у нас [в Ульяновской области — прим. редакции] федеральные дороги были закрыты».

Ранее RostovGazeta сообщала о возможной причине крушения самолета в Афганистане.

Названа возможная причина крушения самолета с супругами из Волгодонска
Узнать подробнее
Читайте также:
Как выглядит новый детский центр хирургии в Ростове стоимостью более 7 млрд рублейРостовские хирурги спасли пациента от серьезной угрозыХирург рассказал о заболеваниях, при которых может болеть живот
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Хирург#Ростов#Происшествия#Сергей Нерсесянц#Заслуженный врач РФ
Подпишитесь
Стало известно, когда начнется сезон снегопадов в Ростовской области
Сегодня, 05:28
Мать выжившего в Афганистане медбрата сообщила о гибели пары из Волгодонска
Вчера, 20:14
Эксперт назвал возможную причину крушения самолета с волгодонцами в Афганистане
Вчера, 15:40
Нырнул на Крещение: в Ростовской области нашли труп на берегу реки
Вчера, 18:37
Больше 20 крушений: самолету, в котором разбились супруги из Волгодонска, было 45 лет
Вчера, 17:46