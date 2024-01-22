Госэкспертиза одобрила ремонт пассажирских причалов в Ростове

Согласно данным заключения, застройщиком выступает управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова. Власти Ростова планируют отремонтировать гидротехнические сооружения, расположенные на улице Береговой: от восточной границы бывшего хладокомбината №1 до бывшего завода «Красный Дон», что находится по адресу Береговая, 67. Общая протяженность причалов составляет более 2,2 тысячи погонных метров, не считая отрезка между швартовыми тумбами №19 и 39. Кроме того, планируется отремонтировать и пассажирский причал, расположенный между переулком Халтуринским и проспектом Буденновским.