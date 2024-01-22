Госэкспертиза одобрила ремонт пассажирских причалов в Ростове

Posted 22 января 2024, 11:05
Published 22 января 2024, 11:05
Modified 22 января 2024, 11:07
Updated 22 января 2024, 11:07
В пятницу, 19 января, в реестре опубликовали положительное заключение ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» на проект капитального ремонта пассажирских причалов Ростова.
Согласно данным заключения, застройщиком выступает управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова. Власти Ростова планируют отремонтировать гидротехнические сооружения, расположенные на улице Береговой: от восточной границы бывшего хладокомбината №1 до бывшего завода «Красный Дон», что находится по адресу Береговая, 67. Общая протяженность причалов составляет более 2,2 тысячи погонных метров, не считая отрезка между швартовыми тумбами №19 и 39. Кроме того, планируется отремонтировать и пассажирский причал, расположенный между переулком Халтуринским и проспектом Буденновским.
Сроки реализации проекта в заключении не указаны, как и информация о том, сколько средств придется потратить на капитальный ремонт сооружений.
Вероятно, решение отремонтировать причалы связано с планами властей запустить регулярные речные и морские маршруты из Ростова. Для этого власти региона планируют закупить дополнительные суда.
Ранее в Ростове объявили о планах открыть культурно-деловой парк неподалеку от городской набережной. Объект начнет работу в тестовом режиме весной текущего года.