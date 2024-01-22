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Published Сегодня, 11:05

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Updated Сегодня, 11:07

Госэкспертиза одобрила ремонт пассажирских причалов в Ростове

Госэкспертиза одобрила ремонт пассажирских причалов в Ростове

22 января 2024, 11:05
Фото: rostovgazeta.ru
Госэкспертиза одобрила ремонт пассажирских причалов в Ростове
В Ростове капитально отремонтируют пассажирские причалы, информация об этом появилась на портале ГИС ЕГРЗ.

В пятницу, 19 января, в реестре опубликовали положительное заключение ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» на проект капитального ремонта пассажирских причалов Ростова.

Согласно данным заключения, застройщиком выступает управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова. Власти Ростова планируют отремонтировать гидротехнические сооружения, расположенные на улице Береговой: от восточной границы бывшего хладокомбината №1 до бывшего завода «Красный Дон», что находится по адресу Береговая, 67. Общая протяженность причалов составляет более 2,2 тысячи погонных метров, не считая отрезка между швартовыми тумбами №19 и 39. Кроме того, планируется отремонтировать и пассажирский причал, расположенный между переулком Халтуринским и проспектом Буденновским.

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Сроки реализации проекта в заключении не указаны, как и информация о том, сколько средств придется потратить на капитальный ремонт сооружений.

Вероятно, решение отремонтировать причалы связано с планами властей запустить регулярные речные и морские маршруты из Ростова. Для этого власти региона планируют закупить дополнительные суда.

Ранее в Ростове объявили о планах открыть культурно-деловой парк неподалеку от городской набережной. Объект начнет работу в тестовом режиме весной текущего года.

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