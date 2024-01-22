Каждый четвертый работодатель в Ростове отказывает людям с лишним весом

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
В России по закону запрещено отказывать соискателю в работе, если у того имеются проблемы с лишним весом. Это является дискриминацией. Однако компании часто транслируют свои пожелания к внешнему виду сотрудников.
Так, 22% опрошенных работодателей признались, что при прочих равных примут на работу специалиста без лишних килограммов. Равнодушно относятся к весу подчиненных 69% опрошенных работодателей.
Эксперты отмечают, что лояльнее воспринимать внешний вид сотрудников компании вынуждены из-за дефицита кадров на рынке труда. А потому и сами соискатели стали гораздо реже сталкиваться с дискриминацией.
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