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Published Сегодня, 09:31

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Компания в Ростовской области сама продлила срок годности рыбы до 2025 года

Компания в Ростовской области сама продлила срок годности рыбы до 2025 года

22 января 2024, 09:31
Фото: Биджи/cc by sa 3.0/wiki
Компания в Ростовской области сама продлила срок годности рыбы до 2025 года
В Ростовской области одна из организаций самостоятельно продлила срок годности рыбной продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Нарушение выявили во время проведенного мониторинга. Оказалось, что предприятие продлило срок годности мороженой рыбы.

«Изначально срок годности стоял 14 августа 2024 года. Но его изменили и поставили 28 июня 2025 года», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что компании направили предостережение, чтобы она не допускала нарушения.

Ранее щуку невероятных размеров выловил житель Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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