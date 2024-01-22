Компания в Ростовской области сама продлила срок годности рыбы до 2025 года

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Нарушение выявили во время проведенного мониторинга. Оказалось, что предприятие продлило срок годности мороженой рыбы.
«Изначально срок годности стоял 14 августа 2024 года. Но его изменили и поставили 28 июня 2025 года», — сказано в сообщении.
Отмечается, что компании направили предостережение, чтобы она не допускала нарушения.
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