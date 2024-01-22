Курьерам в Ростовской области готовы платить до 140 тыс рублей

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В регионе спрос на этих сотрудников увеличился на 122%, так как в 2023 году было свыше 10 тысяч вакансий. А с начала этого года их оказалось уже более 1,2 тысячи.
«Курьеры вошли в число дефицитных категорий персонала — сейчас на одну вакансию есть 2,4 активных резюме в РФ. А в донском регионе этот показатель еще меньше — 2», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в городах-миллионниках курьерам платят 94 тысячи рублей. Около 90 тысяч составляют заработки в других населенных пунктах.
При этом ожидаемая зарплата находится на уровне 76 тысяч рублей. Для курьеров в Ростовской области средний диапазон заработных плат составляет 78 — 140 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что людям без опыта в Ростове обещают платить в среднем 54 тысячи рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.