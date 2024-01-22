Ледяные дожди обрушатся на Ростовскую область с 25 января

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Сотрудники Ростовского гидрометцентра сообщили, что в ближайшие сутки на территории региона ожидается облачная погода, в отдельных районах пройдет небольшой снег. В темное время суток возможна изморозь и гололед на дорогах. По прогнозам синоптиков, скорость ветра 22 января составит до 10 метров в секунду, ночью ожидаются заморозки от -5 до -16 градусов, днем воздух немного прогреется, температура поднимется до -2 градусов.
Следующий два дня, 23 и 24 января, осадков в регионе не ожидается, зато задержится гололедица, а ночью ударят 18-градусные морозы. Днем температура воздуха будет колебаться от -2 до -9 градусов.
В конце рабочей недели, по прогнозам синоптиков, в Ростовской области потеплеет до +2 градусов. В четверг и пятницу, 25 и 26 января, в регионе пройдут дожди, которые будут сменяться снегом. Выходные встретят дончан заморозками, ледяными дождями и заморозками.
Ранее в Ростове во время потепления и дождей затопило подземный переход.