Ледяные дожди обрушатся на Ростовскую область с 25 января

Сотрудники Ростовского гидрометцентра сообщили, что в ближайшие сутки на территории региона ожидается облачная погода, в отдельных районах пройдет небольшой снег. В темное время суток возможна изморозь и гололед на дорогах. По прогнозам синоптиков, скорость ветра 22 января составит до 10 метров в секунду, ночью ожидаются заморозки от -5 до -16 градусов, днем воздух немного прогреется, температура поднимется до -2 градусов.