rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Ледяные дожди обрушатся на Ростовскую область с 25 января

Ледяные дожди обрушатся на Ростовскую область с 25 января

22 января 2024, 07:38
Фото: rostovgazeta.ru
Ледяные дожди обрушатся на Ростовскую область с 25 января
В Ростовской области ожидаются ледяные дожди и мокрый снег с 25 января, об этом сообщили синоптики.

Сотрудники Ростовского гидрометцентра сообщили, что в ближайшие сутки на территории региона ожидается облачная погода, в отдельных районах пройдет небольшой снег. В темное время суток возможна изморозь и гололед на дорогах. По прогнозам синоптиков, скорость ветра 22 января составит до 10 метров в секунду, ночью ожидаются заморозки от -5 до -16 градусов, днем воздух немного прогреется, температура поднимется до -2 градусов.

Мокрый снег обрушится на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
Узнать подробнее

Следующий два дня, 23 и 24 января, осадков в регионе не ожидается, зато задержится гололедица, а ночью ударят 18-градусные морозы. Днем температура воздуха будет колебаться от -2 до -9 градусов.

В конце рабочей недели, по прогнозам синоптиков, в Ростовской области потеплеет до +2 градусов. В четверг и пятницу, 25 и 26 января, в регионе пройдут дожди, которые будут сменяться снегом. Выходные встретят дончан заморозками, ледяными дождями и заморозками.

Ранее в Ростове во время потепления и дождей затопило подземный переход.

Читайте также:
Стало известно, сколько продержится трескучий мороз в Ростовской областиСтало известно, когда начнется сезон снегопадов в Ростовской областиСильные морозы до -16 градусов накроют Ростовскую область
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Ветер#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Снег#Гололед#Снегопад#Прогноз погоды в Ростовской области#Дожди#Гидрометцентр#Температура#Облачная погода#Синоптики#Потепление#Подземный переход#Заморозки#Происшествия#Гололедица#Морозы
Подпишитесь
Экс-начальник донского ГИБДД выразил соболезнования родным хирурга, который его спас
Сегодня, 09:02
Стало известно, когда начнется сезон снегопадов в Ростовской области
Сегодня, 05:28
Мать выжившего в Афганистане медбрата сообщила о гибели пары из Волгодонска
Вчера, 20:14
Эксперт назвал возможную причину крушения самолета с волгодонцами в Афганистане
Вчера, 15:40
Нырнул на Крещение: в Ростовской области нашли труп на берегу реки
Вчера, 18:37
Больше 20 крушений: самолету, в котором разбились супруги из Волгодонска, было 45 лет
Вчера, 17:46