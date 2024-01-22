На благоустройство дворов в Ростовской области потратят 285 млн рублей

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В 2024 году на благоустройство дворов в регионе выделили 285 миллионов рублей — в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлять дворы власти собрались в Ростове, Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Каменске-Шахтинском и некоторых других городах.
Уточняется, что местные жители самостоятельно в ходе опросов выбирали дворы и территории, которые будут благоустраивать. Это правило касается и других общественных пространств.
Ранее Госэкспертиза одобрила ремонт пассажирских причалов в Ростове.
До этого сообщалось, что проект трамвайного депо «Левенцовское» в Ростове направят на экспертизу.