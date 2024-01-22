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Published Сегодня, 14:19

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Updated Сегодня, 14:21

На благоустройство дворов в Ростовской области потратят 285 млн рублей

На благоустройство дворов в Ростовской области потратят 285 млн рублей

22 января 2024, 14:19
Фото: donland.ru
На благоустройство дворов в Ростовской области потратят 285 млн рублей
В наступившем году власти потратят 285 миллионов рублей на благоустройство дворов в 11 городах Ростовской области, рассказали в правительстве региона.

В 2024 году на благоустройство дворов в регионе выделили 285 миллионов рублей — в три раза больше, чем годом ранее.

Обновлять дворы власти собрались в Ростове, Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Каменске-Шахтинском и некоторых других городах.

Проект трамвайного депо «Левенцовское» в Ростове направят на экспертизу
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Уточняется, что местные жители самостоятельно в ходе опросов выбирали дворы и территории, которые будут благоустраивать. Это правило касается и других общественных пространств.

Ранее Госэкспертиза одобрила ремонт пассажирских причалов в Ростове.

До этого сообщалось, что проект трамвайного депо «Левенцовское» в Ростове направят на экспертизу.

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