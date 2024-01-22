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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

«Никто не помог»: бизнесмен из Миллерова рассказал, как у него отобрали бизнес

«Никто не помог»: бизнесмен из Миллерова рассказал, что у него отобрали бизнес

22 января 2024, 11:45
Фото: для иллюстрации / Alper Çuğun/CC BY 2.0/flickr.com
«Никто не помог»: бизнесмен из Миллерова рассказал, как у него отобрали бизнес

Предприниматель Ростовской области заявил, как у него отобрали бизнес

В редакцию RostovGazeta обратился бизнесмен из Миллерова Али Насулаев. Он рассказал, как в 2016 году у него из двух кафе вынесли оборудование на 5-6 миллионов рублей. До сих пор предприниматель не может найти виновных и вернуть свое имущество.

Али рассказывает, что бизнес в Миллерово начал вести в 1993 году. За это время у него появилось несколько шаурмичных, два кафе, магазины одежды и обуви, а также мини- пекарни.

В 2016 году предприниматель поехал в Азербайджан. А когда вернулся в Миллерово, то обнаружил, что директор рынка срезал замки на его кафе, вынося оттуда имущество. Всего, по словам Али, с двух кафе у него забрали оборудования на сумму порядка 5-6 миллионов рублей.

«Причиной было названо то, что будто бы я задержал арендную плату. Но разве можно из-за этого срезать замки и забирать мое имущество? Это же попросту хищение», — недоумевает собеседник.

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Бизнесмен добавляет, что обращался во всевозможные инстанции. Но разобраться в произошедшем, по его словам, никто не помог — в возбуждении уголовного дела отказывали.

«Потом я поехал в Ростов, подрабатывать в такси. Взял в аренду машину под выкуп. Но ее у меня отобрали, а меня — сбили, мне угрожали. Дважды я обращался с этим вопросом в правоохранительные органы Ростова, но никакого результата тоже не добился», — отмечает предприниматель.

Дозвониться руководству миллеровского рынка для выяснения ситуации, корреспонденту RostovGazeta не удалось. По одному номеру сообщили, что это не рынок. А остальные номера и вовсе оказались недоступны.

Дозвониться руководству миллеровского рынка для выяснения ситуации, корреспонденту RostovGazeta не удалосьДозвониться руководству миллеровского рынка для выяснения ситуации, корреспонденту RostovGazeta не удалось
Дозвониться руководству миллеровского рынка для выяснения ситуации, корреспонденту RostovGazeta не удалось
Фото: Александр Орлов / Яндекс.Карты

Редакция направила официальный запрос в пресс-службу МВД Ростовской области. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что психиатры в Ростовской области два года незаконно помогали дончанам водить авто и владеть оружием.

Психиатры два года незаконно помогали дончанам водить авто и владеть оружием
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