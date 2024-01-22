«Никто не помог»: бизнесмен из Миллерова рассказал, что у него отобрали бизнес

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Али рассказывает, что бизнес в Миллерово начал вести в 1993 году. За это время у него появилось несколько шаурмичных, два кафе, магазины одежды и обуви, а также мини- пекарни.
В 2016 году предприниматель поехал в Азербайджан. А когда вернулся в Миллерово, то обнаружил, что директор рынка срезал замки на его кафе, вынося оттуда имущество. Всего, по словам Али, с двух кафе у него забрали оборудования на сумму порядка 5-6 миллионов рублей.
«Причиной было названо то, что будто бы я задержал арендную плату. Но разве можно из-за этого срезать замки и забирать мое имущество? Это же попросту хищение», — недоумевает собеседник.
Бизнесмен добавляет, что обращался во всевозможные инстанции. Но разобраться в произошедшем, по его словам, никто не помог — в возбуждении уголовного дела отказывали.
«Потом я поехал в Ростов, подрабатывать в такси. Взял в аренду машину под выкуп. Но ее у меня отобрали, а меня — сбили, мне угрожали. Дважды я обращался с этим вопросом в правоохранительные органы Ростова, но никакого результата тоже не добился», — отмечает предприниматель.
Дозвониться руководству миллеровского рынка для выяснения ситуации, корреспонденту RostovGazeta не удалось. По одному номеру сообщили, что это не рынок. А остальные номера и вовсе оказались недоступны.
Редакция направила официальный запрос в пресс-службу МВД Ростовской области. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что психиатры в Ростовской области два года незаконно помогали дончанам водить авто и владеть оружием.