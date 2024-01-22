«Никто не помог»: бизнесмен из Миллерова рассказал, что у него отобрали бизнес

Предприниматель Ростовской области заявил, как у него отобрали бизнес

В редакцию RostovGazeta обратился бизнесмен из Миллерова Али Насулаев. Он рассказал, как в 2016 году у него из двух кафе вынесли оборудование на 5-6 миллионов рублей. До сих пор предприниматель не может найти виновных и вернуть свое имущество.