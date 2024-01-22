Парковка снова заработает на вокзале «Ростов-Главный» с 23 января

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Автомобилисты с завтрашнего дня снова смогут в обычном режиме пользоваться парковками на вокзале «Ростов-Главный». Там закончили обновлять оборудование.
Так, на въезде и выезде с парковки установили шлагбаумы с терминалами бесконтактной оплаты Fast Track. В тестовом формате они заработают уже завтра. Автомобилисты смогут, не выходя из машины, приложить карту к терминалу при въезде и повторить операцию на выезде. Деньги по тарифу спишутся автоматически.
Сохранится и прежний способ оплаты, когда водители получают на въезде специальный талон и затем оплачивают стоимость парковки через терминал.
Также на парковке заменили асфальтовое покрытие, знаки, парковочные столбики.
Ранее сообщалось, что ростовчане смогут уехать в Стамбул на автобусе.
До этого власти выявили жесткие нарушения на автобусных маршрутах Ростовской области.