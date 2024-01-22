Парковка снова заработает на вокзале «Ростов-Главный» с 23 января

Так, на въезде и выезде с парковки установили шлагбаумы с терминалами бесконтактной оплаты Fast Track. В тестовом формате они заработают уже завтра. Автомобилисты смогут, не выходя из машины, приложить карту к терминалу при въезде и повторить операцию на выезде. Деньги по тарифу спишутся автоматически.