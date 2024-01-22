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Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

Парковка снова заработает на вокзале «Ростов-Главный» с 23 января

Парковка снова заработает на вокзале «Ростов-Главный» с 23 января

22 января 2024, 16:19
Фото: rostovgazeta.ru
Парковка снова заработает на вокзале «Ростов-Главный» с 23 января
Модернизацию оборудования закончили на железнодорожном вокзале «Ростов-Главный», рассказали в СКЖД.

Автомобилисты с завтрашнего дня снова смогут в обычном режиме пользоваться парковками на вокзале «Ростов-Главный». Там закончили обновлять оборудование.

Так, на въезде и выезде с парковки установили шлагбаумы с терминалами бесконтактной оплаты Fast Track. В тестовом формате они заработают уже завтра. Автомобилисты смогут, не выходя из машины, приложить карту к терминалу при въезде и повторить операцию на выезде. Деньги по тарифу спишутся автоматически.

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Сохранится и прежний способ оплаты, когда водители получают на въезде специальный талон и затем оплачивают стоимость парковки через терминал.

Также на парковке заменили асфальтовое покрытие, знаки, парковочные столбики.

Ранее сообщалось, что ростовчане смогут уехать в Стамбул на автобусе.

До этого власти выявили жесткие нарушения на автобусных маршрутах Ростовской области.

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