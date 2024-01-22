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Published Сегодня, 16:51

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Пилоты рассказали о крушении Falcon-10 с четой Евсюковых из Волгодонска на борту

Пилоты рассказали о крушении Falcon-10 с четой Евсюковых из Волгодонска на борту

22 января 2024, 16:51
Фото: для иллюстрации / 1MI
Пилоты рассказали о крушении Falcon-10 с четой Евсюковых из Волгодонска на борту
Чтобы при падении самолета выжил хоть кто-то, пилотам пришлось значительно задрать нос воздушного судна, о новых подробностях трагической гибели семьи Евсюковых из Волгодонска рассказал SHOT.

Авиаэксперты рассказали, что пилоты разбившегося в горах Афганистана Falcon 10, вероятно, выжили благодаря тому, что перед крушением немного задрали вверх нос самолета. Из-за этого удар пришёлся на середину фюзеляжа самолёта и пассажирский салон.

Если бы пилоты не пошли на этот шаг, самолет врезался бы в поверхность земли носом, и тогда погибли бы все находившиеся на борту.

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Также пилоты выбрали в горах наиболее ровную поверхность для аварийной посадки. Удар смягчил и плотный слой снега.

Напомним, из шести человек, находившихся на борту, выжили четверо. Двое пассажиров погибли. Ими оказались супруги из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. Самолет был частным и должен был эвакуировать Анну на лечение из Таиланда в Москву.

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