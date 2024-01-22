Пилоты рассказали о крушении Falcon-10 с четой Евсюковых из Волгодонска на борту

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Авиаэксперты рассказали, что пилоты разбившегося в горах Афганистана Falcon 10, вероятно, выжили благодаря тому, что перед крушением немного задрали вверх нос самолета. Из-за этого удар пришёлся на середину фюзеляжа самолёта и пассажирский салон.
Если бы пилоты не пошли на этот шаг, самолет врезался бы в поверхность земли носом, и тогда погибли бы все находившиеся на борту.
Также пилоты выбрали в горах наиболее ровную поверхность для аварийной посадки. Удар смягчил и плотный слой снега.
Напомним, из шести человек, находившихся на борту, выжили четверо. Двое пассажиров погибли. Ими оказались супруги из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. Самолет был частным и должен был эвакуировать Анну на лечение из Таиланда в Москву.