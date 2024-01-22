Политолог Баширов рассказал, зачем Украине понадобился указ про Ростовскую область

«Ужасные обстрелы, которые были позавчера в Донецке, а до этого в Белгороде, ложатся грязным пятном на его репутацию. И мы видим, что все больше стран задумываются о том, стоит ли дальше финансировать этот режим», — отмечает Марат Баширов.