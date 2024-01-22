Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
По словам политолога, Зеленский находится в абсолютной агонии. Его окружение уже не знает, что придумать для удержания внимание вокруг себя.
«Ужасные обстрелы, которые были позавчера в Донецке, а до этого в Белгороде, ложатся грязным пятном на его репутацию. И мы видим, что все больше стран задумываются о том, стоит ли дальше финансировать этот режим», — отмечает Марат Баширов.
Собеседник подчеркивает, что руководство Украины действует как информационные провокаторы.
«Они же вышли из киноискусства и никогда не были государственными управленцами. Они могут придумать что-нибудь эдакое, вот и придумывают. Конечно же, на это никто не обратит внимание», — уверен эксперт.
Спикер разъясняет, что появление такого указа для жителей зарубежных стран станет не более, чем информационным шумом.
«А по факту, это отвлечение внимания украинского населения от реальных проблем, и тех людей, которые долгое время принимали решение о финансировании украинского режима», — говорит политолог.
Ранее депутат Госдумы Водолацкий рассказал RostovGazeta, зачем Украина пытается атаковать Ростовскую область.