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Published Сегодня, 15:15

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Updated Сегодня, 15:17

Политолог Баширов рассказал, зачем Украине понадобился указ про Ростовскую область

Политолог Баширов рассказал, зачем Украине понадобился указ про Ростовскую область

22 января 2024, 15:15
Фото: donland.ru
Политолог Баширов рассказал, зачем Украине понадобился указ про Ростовскую область

Политолог рассказал, зачем Украине понадобился указ про Ростовскую область

Президент Украины подписал указ об исторически населенных украинцами территориях. В их числе оказались некоторые регионы России, в том числе и Ростовская область. Для чего Украине потребовался этот указ, рассказал RostovGazeta российский политолог Марат Баширов.

По словам политолога, Зеленский находится в абсолютной агонии. Его окружение уже не знает, что придумать для удержания внимание вокруг себя.

«Ужасные обстрелы, которые были позавчера в Донецке, а до этого в Белгороде, ложатся грязным пятном на его репутацию. И мы видим, что все больше стран задумываются о том, стоит ли дальше финансировать этот режим», — отмечает Марат Баширов.

Собеседник подчеркивает, что руководство Украины действует как информационные провокаторы.

«Они же вышли из киноискусства и никогда не были государственными управленцами. Они могут придумать что-нибудь эдакое, вот и придумывают. Конечно же, на это никто не обратит внимание», — уверен эксперт.

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Спикер разъясняет, что появление такого указа для жителей зарубежных стран станет не более, чем информационным шумом.

«А по факту, это отвлечение внимания украинского населения от реальных проблем, и тех людей, которые долгое время принимали решение о финансировании украинского режима», — говорит политолог.

Ранее депутат Госдумы Водолацкий рассказал RostovGazeta, зачем Украина пытается атаковать Ростовскую область.

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