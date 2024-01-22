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Published Сегодня, 16:20

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Updated Сегодня, 16:22

Полиция ищет зачинщиков стрельбы и дебоша у караоке-клуба в центре Ростова

Полиция ищет зачинщиков стрельбы и дебоша у караоке-клуба в центре Ростова

22 января 2024, 16:20
Фото: 1MI
Полиция ищет зачинщиков стрельбы и дебоша у караоке-клуба в центре Ростова
Участники потасовки на Газетном в Ростове не задержаны, рассказали в городском управлении МВД.

У караоке-клуба на Газетном в Ростове минувшей ночью произошла потасовка со стрельбой. Две компании мужчин ввязались в конфликт друг с другом. Он закончился оскорблениями и стрельбой в покидавший место событий Mercedes.

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В полиции Ростова рассказали, что выезжали на место происшествия, однако застать там зачинщиков не успели. Сейчас организован их розыск. Проводятся следственные мероприятия. Также полицейские уточнили, что в больницы города пострадавшие в результате этого происшествия не поступали.

Ранее житель Таганрога угнал «Газель» и умер на глазах владельца.

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