Полиция ищет зачинщиков стрельбы и дебоша у караоке-клуба в центре Ростова

В полиции Ростова рассказали, что выезжали на место происшествия, однако застать там зачинщиков не успели. Сейчас организован их розыск. Проводятся следственные мероприятия. Также полицейские уточнили, что в больницы города пострадавшие в результате этого происшествия не поступали.