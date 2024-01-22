Полиция ищет зачинщиков стрельбы и дебоша у караоке-клуба в центре Ростова

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
У караоке-клуба на Газетном в Ростове минувшей ночью произошла потасовка со стрельбой. Две компании мужчин ввязались в конфликт друг с другом. Он закончился оскорблениями и стрельбой в покидавший место событий Mercedes.
В полиции Ростова рассказали, что выезжали на место происшествия, однако застать там зачинщиков не успели. Сейчас организован их розыск. Проводятся следственные мероприятия. Также полицейские уточнили, что в больницы города пострадавшие в результате этого происшествия не поступали.
Ранее житель Таганрога угнал «Газель» и умер на глазах владельца.