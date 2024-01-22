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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Посол подтвердил гибель семьи Евсюковых из Волгодонска в авиакатастрофе

Посол подтвердил гибель супругов Евсюковых из Волгодонска в авиакатастрофе

22 января 2024, 12:11
Фото: Midjourney
Посол подтвердил гибель семьи Евсюковых из Волгодонска в авиакатастрофе
Во время крушения самолета в горах Афганистана погибли Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска, сообщил Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что эту информацию подтвердил российский посол в Кабуле. Ранее официальных комментариев о гибели супругов не было.

Всего на борту самолета Falcon 10, который летел в Москву, находились шесть человек. В том числе два пилота и два медика, им удалось выжить во время крушения.

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Посол подтвердил гибель семьи Евсюковых из Волгодонска в авиакатастрофеПосол подтвердил гибель семьи Евсюковых из Волгодонска в авиакатастрофе
Посол подтвердил гибель семьи Евсюковых из Волгодонска в авиакатастрофе
Фото: ТГ mash

Пилот перед исчезновением с радаров сообщил, что отказали оба двигателя. После трагедии СМИ написали, что на борту в качестве пассажиров была семья Евсюковых, которые владеют рынками в Волгодонске.

Говорилось, что они отправились в Таиланд, где Анна Евсюкова заболела и была госпитализирована. Медики рекомендовали доставить ее в Россию.

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#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Москва#Волгодонск#Таиланд#Авиакатастрофа#Медики#Пилоты#Госпитализация#Происшествия#Афганистан
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