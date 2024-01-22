Посол подтвердил гибель супругов Евсюковых из Волгодонска в авиакатастрофе

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Канал пишет, что эту информацию подтвердил российский посол в Кабуле. Ранее официальных комментариев о гибели супругов не было.
Всего на борту самолета Falcon 10, который летел в Москву, находились шесть человек. В том числе два пилота и два медика, им удалось выжить во время крушения.
Пилот перед исчезновением с радаров сообщил, что отказали оба двигателя. После трагедии СМИ написали, что на борту в качестве пассажиров была семья Евсюковых, которые владеют рынками в Волгодонске.
Говорилось, что они отправились в Таиланд, где Анна Евсюкова заболела и была госпитализирована. Медики рекомендовали доставить ее в Россию.