rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Президент Украины Зеленский заявил, что мечтает захватить Ростовскую область

Президент Украины Зеленский признал, что мечтает захватить Ростовскую область

22 января 2024, 10:43
Фото: President.gov.ua/cc by 4.0
Президент Украины Зеленский заявил, что мечтает захватить Ростовскую область
Киевские власти заявили, что включат Ростовскую область в число регионов России якобы «населенных украинцами», об этом сообщил портал «Lenta.ru».

В понедельник, 22 января, Владимир Зеленский выступил с обращением к своим согражданам, объявив, что внес в Верховную Раду законопроект, который позволит упростить получение гражданства жителям других стран. По его словам, этот законопроект позволит всем, кроме россиян, получить украинские паспорта, сохранив при этом собственное гражданство.

Однако намного больше внимания привлек указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Зеленский не стал уточнять суть указа, его также пока не опубликовали на портале правовых актов.

Эксперт: Ситуация на Украине уже не зависит от Зеленского
Узнать подробнее

Уроженец Донецка (ДНР), российский журналист Руслан Осташко предположил, что речь идет не только о новых регионах России, но также Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Аналитик считает, что Зеленский желает якобы заявить права на эти регионы.

На чем основаны странные заявления киевских властей — сказать трудно. Напомним, что по итогам переписи населения 2021 года на Дону проживают лишь 0,62% этнических украинцев.

Ранее депутат Водолацкий рассказал, зачем Украина пытается атаковать Ростовскую область.

Читайте также:
«Из клоунов в халифы»: ростовский депутат уверен в провале Зеленского на выборахУроженец Ростовской области пытался бежать на Украину на надувной лодкеПолитолог рассказал, сколько продлятся попытки Украины атаковать Ростовскую область
#Политика#Общество#Город#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#ДНР#Ростовская область#Донецк#Надежда Пустяк#СВО#Украина#Владимир Зеленский#Курская область#Последние новости Ростова на сегодня#Белгородская область#Права#Паспорта#Законопроект#Воронежская область#Гражданство#Российская Федерация#Происшествия#Журналист
Подпишитесь
Вассерман объяснил, зачем Зеленский покусился на Ростовскую область
Сегодня, 13:16
«Канаду присоединит»: Медведев ответил Зеленскому, мечтающему о Ростовской области
Сегодня, 13:19
Посол подтвердил гибель супругов Евсюковых из Волгодонска в авиакатастрофе
Сегодня, 12:11
«Никто не помог»: бизнесмен из Миллерова рассказал, что у него отобрали бизнес
Сегодня, 11:45
Госэкспертиза одобрила ремонт пассажирских причалов в Ростове
Сегодня, 11:05
Стала известна причина эвакуации школы в центре Ростова-на-Дону
Сегодня, 10:53