Президент Украины Зеленский признал, что мечтает захватить Ростовскую область

В понедельник, 22 января, Владимир Зеленский выступил с обращением к своим согражданам, объявив, что внес в Верховную Раду законопроект, который позволит упростить получение гражданства жителям других стран. По его словам, этот законопроект позволит всем, кроме россиян, получить украинские паспорта, сохранив при этом собственное гражданство.