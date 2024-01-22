Президент Украины Зеленский признал, что мечтает захватить Ростовскую область

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В понедельник, 22 января, Владимир Зеленский выступил с обращением к своим согражданам, объявив, что внес в Верховную Раду законопроект, который позволит упростить получение гражданства жителям других стран. По его словам, этот законопроект позволит всем, кроме россиян, получить украинские паспорта, сохранив при этом собственное гражданство.
Однако намного больше внимания привлек указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Зеленский не стал уточнять суть указа, его также пока не опубликовали на портале правовых актов.
Уроженец Донецка (ДНР), российский журналист Руслан Осташко предположил, что речь идет не только о новых регионах России, но также Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Аналитик считает, что Зеленский желает якобы заявить права на эти регионы.
На чем основаны странные заявления киевских властей — сказать трудно. Напомним, что по итогам переписи населения 2021 года на Дону проживают лишь 0,62% этнических украинцев.
Ранее депутат Водолацкий рассказал, зачем Украина пытается атаковать Ростовскую область.