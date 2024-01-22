Психиатры два года незаконно помогали дончанам водить авто и владеть оружием

Оперативникам удалось установить, что врачи-психиатры и нарколог создали преступную схему, которая позволяла дончанам незаконно получать медицинские справки без фактического прохождения медобследований. В течение почти двух лет, с января 2020 по ноябрь 2022 года, врачи нелегально помогали землякам получать права на вождение авто, право на использование оружия, а также документы, необходимые для работы на объекты атомной энергетики. Таких сотрудников насчитали более полусотни, все они имели противопоказания для работы на объектах АЭК или отклонения в состоянии здоровья.