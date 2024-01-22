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Психиатры два года незаконно помогали дончанам водить авто и владеть оружием

Психиатры два года незаконно помогали дончанам водить авто и владеть оружием

22 января 2024, 08:41
Фото: rostovgazeta.ru
Психиатры два года незаконно помогали дончанам водить авто и владеть оружием
В Ростовской области возбудили 38 уголовных дел по факту подделки документов волгодонскими психиатрами, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

Представители донского ФСБ объявили, что материалы оперативно-розыскной деятельности позволили возбудить 38 уголовных дел в отношении врачей, работающих в Волгодонских филиалах ГБУ РО «Психиатрической больницы» и «Наркологического диспансера».

Оперативникам удалось установить, что врачи-психиатры и нарколог создали преступную схему, которая позволяла дончанам незаконно получать медицинские справки без фактического прохождения медобследований. В течение почти двух лет, с января 2020 по ноябрь 2022 года, врачи нелегально помогали землякам получать права на вождение авто, право на использование оружия, а также документы, необходимые для работы на объекты атомной энергетики. Таких сотрудников насчитали более полусотни, все они имели противопоказания для работы на объектах АЭК или отклонения в состоянии здоровья.

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Сейчас следователи МУ МВД России «Волгодонское» возбудили 38 уголовных дел по статье 327 УК РФ. Врачей подозревают в подделке, изготовлении или обороте документов, в настоящий момент следственные мероприятия продолжаются, чтобы выявить коррупционную деятельность в действиях работников сферы здравоохранения.

Ранее в Ростове задержали местного жителя, который зарабатывал подделкой больничных.

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