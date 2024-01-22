Психиатры два года незаконно помогали дончанам водить авто и владеть оружием

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Published Сегодня, 08:41
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Представители донского ФСБ объявили, что материалы оперативно-розыскной деятельности позволили возбудить 38 уголовных дел в отношении врачей, работающих в Волгодонских филиалах ГБУ РО «Психиатрической больницы» и «Наркологического диспансера».
Оперативникам удалось установить, что врачи-психиатры и нарколог создали преступную схему, которая позволяла дончанам незаконно получать медицинские справки без фактического прохождения медобследований. В течение почти двух лет, с января 2020 по ноябрь 2022 года, врачи нелегально помогали землякам получать права на вождение авто, право на использование оружия, а также документы, необходимые для работы на объекты атомной энергетики. Таких сотрудников насчитали более полусотни, все они имели противопоказания для работы на объектах АЭК или отклонения в состоянии здоровья.
Сейчас следователи МУ МВД России «Волгодонское» возбудили 38 уголовных дел по статье 327 УК РФ. Врачей подозревают в подделке, изготовлении или обороте документов, в настоящий момент следственные мероприятия продолжаются, чтобы выявить коррупционную деятельность в действиях работников сферы здравоохранения.
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